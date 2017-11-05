 Bursaspor’da herkes golcü – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    ’da herkes golcü

    Bursaspor’da herkes golcü

    Süper Lig’de geride kalan 11 haftada attığı 22 golle ligin en golcü takımları arasında yer alan ’da, toplam 9 farklı isim gol sevinci yaşadı.

    Süper Lig'de 11 haftada 17 puan toplayan yeşil-beyazlı ekip, rakip fileleri 22 kez havalandırarak ligin en golcü takımları arasında yer almayı başardı. 'da atılan 22 golde 9 farklı oyuncunun imzası bulunurken, skora en çok katkı sağlayan isim ise 4 gol, 3 asistlik performansıyla kaptan Batalla oldu.

    Yeşil-beyazlı ekipte, Delarge ile Batalla 4'er gol, Aziz Behich ve Stancu 3'er gol, Agu, Ekong ve Kembo 2'şer gol, Ertuğrul Ersoy ile Badu ise 1'er golle takıma katkı sağladı.
    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 10:27
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