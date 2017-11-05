Bursaspor’da herkes golcü
Süper Lig’de geride kalan 11 haftada attığı 22 golle ligin en golcü takımları arasında yer alan Bursaspor’da, toplam 9 farklı isim gol sevinci yaşadı.
Süper Lig'de 11 haftada 17 puan toplayan yeşil-beyazlı ekip, rakip fileleri 22 kez havalandırarak ligin en golcü takımları arasında yer almayı başardı. Bursaspor'da atılan 22 golde 9 farklı oyuncunun imzası bulunurken, skora en çok katkı sağlayan isim ise 4 gol, 3 asistlik performansıyla kaptan Batalla oldu.
Yeşil-beyazlı ekipte, Delarge ile Batalla 4'er gol, Aziz Behich ve Stancu 3'er gol, Agu, Ekong ve Kembo 2'şer gol, Ertuğrul Ersoy ile Badu ise 1'er golle takıma katkı sağladı.
Yeşil-beyazlı ekipte, Delarge ile Batalla 4'er gol, Aziz Behich ve Stancu 3'er gol, Agu, Ekong ve Kembo 2'şer gol, Ertuğrul Ersoy ile Badu ise 1'er golle takıma katkı sağladı.
- 05 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Silva: Beşiktaş’ı beğeniyorum
Toplam 2
Yorum
Argon Öyleyse '' Come to Beşiktaş Diago'' diyoruz hep birlikte.!!!
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Silva: Beşiktaş’ı beğeniyorum
Toplam 2
Yorum
Yuksel M. Bu gurur yeter. İşte bu kardeşim futbol oyna herkes seni izlesin.
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Tahkim Kurulu'ndan Olcay Şahan kararı!
Toplam 15
Yorum
ultra Rütbe meselesi herkes rütbesini bilecek gençler !
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