Yusuf Erdoğan Bursaspor'la anlaştı
Trabzonspor’da Yusuf Erdoğan’ın Bursaspor ile prensipte anlaştığı öğrenildi.
Takımdan ayrılması gündeme gelen Yusuf Erdoğan'ın Bursaspor ile prensipte anlaşmaya vardığı belirtildi.
Yusuf'un Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ile şu saatlerde bir görüşme yapacağı ve son kararın bu görüşme sonrasında netlik kazanacağı ifade edildi.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:25
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Medipol Başakşehir'den Beşiktaş'a tebrik mesajı
Toplam 9
Yorum
wolverine82 Allah razı olsun kardeşlerim diğerleri gibi ikinci sınıf bi kulüp değilsiniz malum o kulüpler şuan soda içmekle meşgul
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Yusuf için rekor teklif!
Toplam 9
Yorum
Cihan Nedense yusuf bu sene üstünde koyamiyacakmis gibi görünüyor bana. Belki de istedigi, yani forvet arkasi pozisyonda oynatilmadigi icin...
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Trabzonspor'da yeni dönem
Toplam 1
Yorum
baksoy Yönetim kurulunu oluşturacak bu kadar yönetici kaldı mı ?
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