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Altın canavarı

Polonyadaki 3. Avrupa Oyunları’nda Belçikalı rakibini 5-0 yenen Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Busenaz Sürmeneli, organizasyondaki ilk zaferine ulaştı...

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2023 Pazar 06:50
Altın canavarı

Kadınlar boskta yüzakımız olan Busenaz Sürmeneli, Polonya'da da şampiyon olarak altın madalyaya uzandı... 3. Avrupa Oyunları'nda boks branşında kadınlar 66 kiloda ülkemizi temsil eden Busenaz Sürmeneli, Nowy Targ şehrindeki Nowy Targ Arena'da finale çıktı. Son olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, Belçikalı rakibi Oshin Derieuw'la karşılaştı. Rakibini üç rauntta da mağlup eden Busenaz, oyunlardaki ilk şampiyonluğunu elde ederek altın madalyanın da sahibi oldu.

İSTİKLAL MARŞIMIZI DİNLETTİ

Milli boksör, kariyerine olimpiyat ve dünya şampiyonluklarının ardından Avrupa Oyunları altın madalyası da ekledi. Madalya töreninde İstiklal Marşı'nı salonda dinlettiren Sürmeneli'ye altın madalyasını takdim eden Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı ve Avrupa Oyunları Koordinasyon Komisyonu Başkanı Hasan Arat, Busenaz Sürmeneli için, "Türk kadınının ve insanının gururu oldu. Onunla gurur duyuyoruz" ifadesini kullandı.

REKOR GELDİ

Busenaz Sürmeneli'nin kazandığı madalya, oyunlarda ay-yıldızlıların 7. altın madalyası oldu ve Türkiye kendi oyunlar rekorunu kırdı. Azerbaycan'da 2015'te düzenlenen 1. Avrupa Oyunları'nda 6 altın madalya alan Türkiye, bu sayıyı Busenaz'ın altın madalyasıyla geçti.

SAMET GÜMÜŞTE KALDI

Erkekler 51 kiloda finale çıkarak 2024 Fransa Olimpiyatları için kota alan Samet Gümüş, finalde olimpiyat ikincisi Fransız Billal Bennama'ya yenilince gümüşte kaldı. İlk raundu kazanan Samet, 2. ve 3. rauntlarda güçlü rakibine kaybetti ve ikinci oldu.

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