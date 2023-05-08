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Saul Alvarez İngiliz John Ryder'ı yenerek unvanını korudu

Son dakika spor haberleri... Saul Alvarez, Meksika'nın Guadalajara kentindeki Akron Stadı'nda düzenlenen karşılaşmada İngiliz rakibi John Ryder'ı yenerek süper-orta sıklet kemerini korudu.

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 14:35
Saul Alvarez İngiliz John Ryder'ı yenerek unvanını korudu

A"Canelo" lakaplı Meksikalı boksör Saul Alvarez, İngiliz John Ryder'ı yenerek süper-orta sıklet kemerini korudu.

Meksika'nın Guadalajara kentindeki Akron Stadı'nda düzenlenen karşılaşmada, boks tarihinin en iyi sporcuları arasında gösterilen 32 yaşındaki Alvarez, İngiliz Ryder ile karşılaştı.

Mücadelenin büyük bölümünde rakibine üstünlük kuran Alvarez, 12 raunt sonunda üç hakemin ortak oyuyla rakibini mağlup ederek unvanını korudu.

Kariyeri boyunca dört farklı sıklette birçok kez şampiyonluk kemeri takan ve dünyanın en çok kazanan sporcuları arasında gösterilen Alvarez, 63. karşılaşmasında 59. galibiyetine ulaştı. Meksikalı boksörün kariyerinde, ikişer beraberlik ve yenilgi de bulunuyor.

Çıktığı 38 maçın 32'sini kazanan Ryder ise 6. kez ringden mağlup ayrıldı.

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