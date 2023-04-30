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Dünya Erkekler Boks Şampiyonası heyecanı Özbekistan'da yaşanacak!

Son dakika spor haberleri... Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te organize edilecek Dünya Erkekler Boks Şampiyonası, başlıyor. Milli boksörler 11 sıklette madalya mücadelesi verecek.

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 09:58
Dünya Erkekler Boks Şampiyonası heyecanı Özbekistan'da yaşanacak!

Dünya Erkekler Boks Şampiyonası, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yarın başlayacak. Türkiye Boks Federasyonundan alınan bilgiye göre, milli boksörlerin 11 sıklette madalya mücadelesi vereceği ve ilk karşılaşmaların yarın yapılacağı şampiyona 14 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Şampiyonada bronz madalya alan sporculara 50'şer bin dolar, gümüş madalya elde eden sporcuya 100 bin dolar, altın madalya kazanan boksöre ise 200 bin dolar para ödülü verilecek.

Organizasyonda eleme ve çeyrek final maçları 10 Mayıs'ta sona erecek. Yarı finaller 12 Mayıs, finaller ise 13 ve 14 Mayıs'ta yapılacak.

Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda ringe çıkacak milli sporcular şunlar:

48 kiloda Nurullah Oyan, 51 kiloda Samet Gümüş, 54 kiloda Enver Muzaffer, 57 kiloda Batuhan Çiftci, 63,5 kiloda Bilge Kağan Kanlı, 67 kiloda Fatih Kaya, 71 kiloda Tuğrulhan Erdemir, 75 kiloda Sultan Osmanlı, 80 kiloda Kaan Aykutsun, 86 kiloda Hakan Koç, 92 kiloda Berat Acar.

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