Altın yumruklar

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda boksta kadınlar 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, kickboksta 52 kiloda Emine Arslan, altın madalya kazandı. Finalde Buse Naz, altın madalya için Fransız rakibi Lkhadiri'yle karşılaştı. Rakibini bütün raundlarda yenen Buse Naz, altın madalyanın sahibi oldu. Olimpiyat ikinciliği, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Buse Naz, 2019'dan sonra bir kez daha Avrupa Oyunları'nda altın madalya elde ederek İstiklal Marşı'nı okuttu. Madalya alan 6 milli boksör de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotası elde etti.

KICKBOKS'TA 1 ALTIN, 3 BRONZ

3. Avrupa Oyunları'nda kickboks branşında da milli sporcumuz Emine Arslan, kürsünün zirvesine çıkarak altın madalya elde etti. Krakow'daki Myslenice Arena'da gerçekleşen kickboks finallerinde kadınlar full contact 52 kiloda Emine Arslan, İtalyan rakibi Nicole Perona'yla karşılaştı. Arslan, baştan sona üstün bir oyun sergilediği mücadelede rakibini 3-0 mağlup ederek altın madalyayı boynuna geçirdi. Türkiye, kickboks branşında organizasyonu 1 altın, 3 bronz madalyayla tamamlamayı başardı.