Buse Naz Çakıroğlu Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda bronz madalyayı garantiledi!

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda yarı finale çıkan milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, bronz madalyayı garantiledi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 8. gününde ringe çıkan olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek final maçında Filipinli Aira Cordero Villegas ile karşılaştı.

İyi başladığı maçta ilk raundu 4-1 alan olimpiyat ikincisi milli boksör, ikinci raundu 5-0 üstün bitirdi. Maç boyunca rakibini uzak tutan ve net yumruklar vuran Buse Naz, son raundu ve maçı 5-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Bronz madalya kazanması kesinleşen Buse Naz Çakıroğlu, 18 Mayıs Çarşamba günü yarı finalde İspanyol Laura Fuertes Fernandez ile karşılaşacak.

Bizim için çok önemli bir galibiyet. Şu ana kadar 4'te 4 yarı finale çıktık. Bugün 8 sıklette de yarı final istiyoruz. Umarım da olacak. Önemli rakiplerimizden biriydi. Dün maç yaptım. Bugün yarı finale çıkma stresi vardı. Umarım yarı finalde daha iyi oluruz. Çok iyi hissediyoruz. İnşallah takımın birliği ve beraberliği bozulmadan hepimiz altın madalyayla buradan ayrılacağız." diye konuştu.