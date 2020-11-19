54’lük Tyson yine ringde

Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, Roy Jones ile 29 Kasım Pazar günü gösteri maçına çıkacak. 15 yıl sonra yeniden ringe adım atacak 54 yaşındaki efsane ile 51'lik rakibi arasındaki müsabaka 8 raund olacak. 1986'da Berbick'i yenerek 20 yaşında tarihin en genç ağır sıklet şampiyonu olan Tyson aradan geçen 34 yılda fiziğinden de bir şey kaybetmedi. Tyson uzun süredir bu maç için hazırlanıyor, boks tutkunları bu maçı bekliyor.