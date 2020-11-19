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54’lük Tyson yine ringde

Eski ağır siklet boks şampiyonu , ile Pazar günü gösteri maçına çıkacak.

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 23:38 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 06:50
54’lük Tyson yine ringde

Eski ağır sıklet boks şampiyonu , ile Pazar günü gösteri maçına çıkacak. 15 yıl sonra yeniden ringe adım atacak 54 yaşındaki efsane ile 51'lik rakibi arasındaki müsabaka 8 raund olacak. 1986'da Berbick'i yenerek 20 yaşında tarihin en genç ağır sıklet şampiyonu olan Tyson aradan geçen 34 yılda fiziğinden de bir şey kaybetmedi. Tyson uzun süredir bu maç için hazırlanıyor, boks tutkunları bu maçı bekliyor.

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