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31 Mayıs 2020, Pazar
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Ronaldo’nun arkadaşından mesajı! Ünlü dövüşçü geliyor

Ronaldo’nun arkadaşından Türkiye mesajı! Ünlü dövüşçü geliyor

’nun yakın arkadaşı olan Özbek dövüşçü , ’ye geliyor. UFC şampiyonu ’la antrenmanlarını sürdüren Mavlyanov, Türkiye’de bazı görüşmelerde bulunacak.

Özbekistan'ın yetiştirdiği ünlü MMA dövüşçüsü , önümüzdeki günlerde 'ye gelecek. Portekizli yıldız futbolcu ile yakın arkadaş olan ve özellikle Ronaldo ile birlikte sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak adından söz ettiren Mavlyanov, aynı zamanda Connor McGregor'u nakavt ederek tüm dünyanın gündemine oturan 'la da birlikte antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmeyi planlayan 37 yaşındaki sporcu, bazı temaslarda bulunmayı planlıyor. Cristiano Ronaldo, Benzema, Djokovic gibi birçok ünlü sporcuyla yakın arkadaş olan ve bazılarıyla birlikte antrenman yapan Mavlyanov, ve 'ta çıktığı maçlarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekti. Mavlyanov, daha önce ayakları olmayan ve futbol aşığı olan bir genci, Ronaldo ve Benzema ile bir araya getirerek adından söz ettirmişti.

  1. 31.05.2020
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