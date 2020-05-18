Kick Boks Antalya’da

Türkiye Kick Boks Federasyonu, yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle daha önce ertelenen Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nın bu sene içerisinde yapılacağını duyurdu. Organizasyon 5-13 Aralık 2020 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek. Kick Boks'un izleyici kitlesi son yıllarda giderek daha da artıyor.