Kick Boks Antalya’da

Türkiye Kick Boks Federasyonu, yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle daha önce ertelenen Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nın bu sene içerisinde yapılacağını duyurdu.
Türkiye Kick Boks Federasyonu, yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle daha önce ertelenen Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nın bu sene içerisinde yapılacağını duyurdu. Organizasyon 5-13 Aralık 2020 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek. Kick Boks'un izleyici kitlesi son yıllarda giderek daha da artıyor.
- 18.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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