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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Kick Boks Antalya’da

, yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle daha önce ertelenen Boks Şampiyonası'nın bu sene içerisinde yapılacağını duyurdu.

Türkiye Kick , yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle daha önce ertelenen Boks Şampiyonası'nın bu sene içerisinde yapılacağını duyurdu. Organizasyon 5-13 Aralık 2020 tarihlerinde 'da düzenlenecek. 'un izleyici kitlesi son yıllarda giderek daha da artıyor.

  1. 18.5.2020
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