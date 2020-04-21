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21 Nisan 2020, Salı
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Hiçbir belirti göstermedi

Hiçbir belirti göstermedi

Kadınlarda dünya boks şampiyonu olan 'daki Olimpiyat elemeleri koronavirüs sebebiyle yarıda kalınca 'ye dönmüştü.

Kadınlarda dünya boks şampiyonu olan , 'daki Olimpiyat elemeleri koronavirüs sebebiyle yarıda kalınca 'ye dönmüştü. pozitif çıkan Sürmeneli tedavi ve karantina süreci sonrası virüsten kurtuldu. Sürmeneli, "Testim pozitif çıktığında hiçbir belirtim yoktu. Şu an gayet iyiyim. Salonların açılmasını bekliyorum. Boksu çok özledim" dedi.

  1. 21.4.2020
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