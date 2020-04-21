Hiçbir belirti göstermedi

Kadınlarda dünya boks şampiyonu olan Busenaz Sürmeneli, Londra'daki Olimpiyat elemeleri koronavirüs sebebiyle yarıda kalınca Türkiye'ye dönmüştü. Testi pozitif çıkan Sürmeneli tedavi ve karantina süreci sonrası virüsten kurtuldu. Sürmeneli, "Testim pozitif çıktığında hiçbir belirtim yoktu. Şu an gayet iyiyim. Salonların açılmasını bekliyorum. Boksu çok özledim" dedi.