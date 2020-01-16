Dünyanın beklediği Joshua - Pulev maçı için İstanbul ilk 3'te!

Londra'da bulunan ve Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'un iç saha maçlarını oynadığı Hotspur Stadyumu ile birlikte adaylar arasında İstanbul Vodafone Park'ta bulunuyor. Mücadelenin oynanacağı yer için son aday ise Suudi Arabistan.



Dev boks müsabakasına ev sahipliği yapacak şehir 31 Ocak'ta açıklanacak.

PULEV'IN MENAJERİ İSTANBUL'DA

Bulgar boksör Kubrat Pulev'in manajeri Ivaylo Gotzev de dün İstanbul'a gelerek Vodafone Park Stadyumu'nu gezdi. Gotzev, stat yetkilileri ile de kiralama konusunda bir görüşme gerçekleştirdi. Taraflar arasındaki görüşmelerin 31 Ocak'a kadar devam edeceği, sonrasında ise maçın oynanacağı şehrin hakkında son kararın verileceği öğrenildi.