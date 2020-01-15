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15 Ocak 2020, Çarşamba
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Fury: Elimden kaçamayacak

Fury: Elimden kaçamayacak

'ta rövanş karşılaşmasına çıkacak ağır sıkletin iki önemli ismi sıkletin iki önemli ismi ve karşı karşıya geldi.

'ta rövanş karşılaşmasına çıkacak ağır sıkletin iki önemli ismi sıkletin iki önemli ismi ve karşı karşıya geldi. Fury, bu sefer rakibinin elinden kaçamayacağını belirtti. Wilder ise 'Yarım kalan işi bitireceğim' diyerek meydan okudu. İkilinin 2018'deki kapışması berabere bitmişti.
  1. 15.1.2020
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