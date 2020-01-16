İstanbul’a dev organizasyon
Dünya boksunun ağır sıkletteki son şampiyonu Anthony Joshua'nin Kubrat Pulev ile yapacağı unvan maçı için aday kentlerden birini İstanbul olduğu öğrenildi.
Dünya boksunun ağır sıkletteki son şampiyonu Anthony Joshua'nin Kubrat Pulev ile yapacağı unvan maçı için aday kentlerden birini İstanbul olduğu öğrenildi. İngiliz basınında yer alan haberlerlerde iki boksörün ekiplerinin görüşme halinde olduğu ve adaylar arasında Tottenham'ın stadı, İstanbul ve Suudi Arabistan'dan bir şehrin olduğu iddia edildi.
- 16.1.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
İstanbul’a dev organizasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.