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16 Ocak 2020, Perşembe
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’a dev organizasyon

İstanbul’a dev organizasyon

Dünya boksunun ağır sıkletteki son şampiyonu 'nin ile yapacağı unvan maçı için aday kentlerden birini olduğu öğrenildi.

Dünya boksunun ağır sıkletteki son şampiyonu 'nin ile yapacağı unvan maçı için aday kentlerden birini olduğu öğrenildi. İngiliz basınında yer alan haberlerlerde iki boksörün ekiplerinin görüşme halinde olduğu ve adaylar arasında Tottenham'ın stadı, İstanbul ve 'dan bir şehrin olduğu iddia edildi.

  1. 16.1.2020
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