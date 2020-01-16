İstanbul’a dev organizasyon

Dünya boksunun ağır sıkletteki son şampiyonu Anthony Joshua'nin Kubrat Pulev ile yapacağı unvan maçı için aday kentlerden birini İstanbul olduğu öğrenildi. İngiliz basınında yer alan haberlerlerde iki boksörün ekiplerinin görüşme halinde olduğu ve adaylar arasında Tottenham'ın stadı, İstanbul ve Suudi Arabistan'dan bir şehrin olduğu iddia edildi.