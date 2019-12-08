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08 Aralık 2019, Pazar
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Joshua unvanlarını

Joshua unvanlarını geri aldı

boksör , asıllı 'li 'i yenerek Birliği (), Dünya Boks Organizasyonu () ve Uluslararası Boks Federasyonu () ağır sıklet kemerlerini .

boksör , 'li 'i puanla yenerek , ve kemerlerinin yeniden sahibi oldu

'ın Diriye kentindeki müsabakada, olimpiyat altın madalyası bulunan 30 yaşındaki Anthony Joshua, haziran ayında kendisini teknik nakavtla mağlup eden Andy Ruiz ile karşı karşıya geldi.

Joshua, 12 rauntluk mücadelede rakibini puanla (118-110, 118-110 ve 119-109) yenerken, WBA, WBO ve IBF kemerlerinin yeniden sahibi oldu.

Kariyerindeki 24 maçın 21'ini nakavtla kazanan Büyük Britanyalı boksör, tek yenilgisini Ruiz'e karşı almıştı.

  1. 08.12.2019
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