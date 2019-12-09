Joshua kemeri geri aldı
Suudi Arabistan'da önceki gece ağır sıklette Ruiz ile karşılaşan Joshua, kemerini aldı. Britanyalı boksör, haziranda yenildiği Ruiz'i 12 raunt sonunda yenerek, WBA, WBO ve IBF kemerlerinin yeniden sahibi oldu. Joshua, kariyerindeki 24 maçın 21'ini nakavtla kazandı.
- 9.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
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paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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