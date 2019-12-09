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09 Aralık 2019, Pazartesi
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kemeri geri aldı

Joshua kemeri geri aldı

 Arabistan'da önceki gece ağır sıklette ile karşılaşan , kemerini aldı. Britanyalı boksör, haziranda yenildiği Ruiz'i 12 raunt sonunda yenerek, , ve kemerlerinin yeniden sahibi oldu. Joshua, kariyerindeki 24 maçın 21'ini nakavtla kazandı.

Arabistan'da önceki gece ağır sıklette ile karşılaşan , kemerini aldı. Britanyalı boksör, haziranda yenildiği Ruiz'i 12 raunt sonunda yenerek, , ve kemerlerinin yeniden sahibi oldu. Joshua, kariyerindeki 24 maçın 21'ini nakavtla kazandı.
  1. 9.12.2019
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