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10 Aralık 2019, Salı
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Zaferin ödülü 52 milyon pound

Dünya ağır sıklet unvan maçında 'i deviren 'nın kazandığı para ortaya çıktı. 'daki boks karşılaşmasında kemerin sahibi olan sporcunun 52 milyon pound kazandığı açıklandı.

Dünya ağır sıklet unvan maçında 'i deviren 'nın kazandığı para ortaya çıktı. 'daki boks karşılaşmasında kemerin sahibi olan sporcunun 52 milyon pound kazandığı açıklandı. Bu arada haziran ayında Joshua'nın Deontay Wilder ile 200 milyon pound ödüllü bir müsabakaya çıkabileceği belirtildi.
  1. 10.12.2019
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