Yıldız Erkek Boks Milli Takımı, Romanya'ya gitti
Yıldız Erkek Boks Milli Takımı, Romanya'da yarın başlayıp 2 Haziran Pazar günü sona erecek Avrupa Şampiyonası'na katılmak için bu ülkeye gitti. Milli Takım Başantrenörü Turgut Dereköylü, Türkiye'ye madalyalarla dönmek istediklerini dile getirdi.
Yıldız Erkek Boks Milli Takımı, Romanya'da yarın başlayıp 2 Haziran Pazar günü sona erecek Avrupa Şampiyonası'na katılmak için bu ülkeye gitti.
Türkiye Boks Federasyonu Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki çalışmalarını tamamlayan 13 sporcu, 4 antrenör eşliğinde organizasyonun düzenleneceği Gala?i şehrine hareket etti.
Yıldız Erkek Boks Milli Takımı Başantrenörü Turgut Dereköylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir bu şampiyona için çalıştıklarını söyledi.
Sporcuların fiziki durumunun ve motivasyonunun üst seviyede olduğunu belirten Dereköylü, Türkiye'ye madalyalarla dönmek istediklerini dile getirdi.
Dereköylü, şampiyonanın yarın başlayacağını ancak kendilerinin ilk maçlarına 24 Mayıs'ta çıkacaklarını kaydetti.
Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi 46 kiloda Mehmethan Çınar, 48 kiloda Abdullah Karpuz, 50 kiloda Gökay Yılmaz, 52 kiloda Doğanay Öztürk, 54 kiloda İbrahim Otçu, 57 kiloda Melih Yıldırım Ballıoğlu, 60 kiloda Bedirhan Kalkan, 63 kiloda Bilge Kağan Kanlı, 66 kiloda Orhan Mehmet, 70 kiloda Alperen Terzi, 75 kiloda Muhammet Fırat Deniz, 80 kiloda Tayyar Türkoğlu, +80 kiloda da Burak Çelik temsil edecek.
- 22.05.2019
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