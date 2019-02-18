Milli boksörden bronz madalya
Bulgaristan'da gerçekleştirilen 70. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası'nda mücadele eden milli boksör Bayram Malkan, 81 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.
Başkent Sofya'da düzenlenen organizasyonda milli sporcu bronz madalya kazandı. 75 kiloda yarı final mücadelesine çıkan Serhat Güler ise ABD'li Isley Troy'u 4-1 mağlup ederek finale yükseldi.
- 18.2.2019 22:36
-
Quaresma Fenerbahçe'yi seviyor
Toplam 2
Yorum
Q7 Q7 bu macta da kirmizi karti yer, cok cabuk provoke ve tongaya geliyor cünkü...
-
Fenerbahçe'den 3 yıllık imza! Oyuncuyla anlaşma tamam...
Toplam 1
Yorum
Enda Bu forma bu adama çok ama çok yakışıyor.
-
Trabzonspor rol modeldir
Toplam 2
Yorum
Coşkun tektas Bu takımın başına hikmet Karaman yakışır. Defalarca soyledik
Milli boksörden bronz madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.