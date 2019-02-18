Milli boksörden bronz madalya
18 Şubat 2019, Pazartesi
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Milli boksörden bronz madalya

Milli boksörden bronz madalya

'da gerçekleştirilen 70. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası'nda mücadele eden Bayram Malkan, 81 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

Başkent Sofya'da düzenlenen organizasyonda milli sporcu bronz madalya kazandı. 75 kiloda yarı final mücadelesine çıkan Serhat Güler ise ABD'li Isley Troy'u 4-1 mağlup ederek finale yükseldi.

  1. 18.2.2019 22:36
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