Floyd Mayweather, Khabib Nurmagomedov'un meydan okumasını kabul etti
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    , 'un meydan okumasını kabul etti

    Floyd Mayweather, Khabib Nurmagomedov'un meydan okumasını kabul etti

    , 'un meydan okumasını kabul etti

    Boksör , 'un meydan okumasını kabul etti. İkilinin 2019'un ilk aylarında karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

    1. 15.10.2018 21:18
    2. Güncelleme: 15.10.2018 21:19
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