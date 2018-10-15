Floyd Mayweather, Khabib Nurmagomedov'un meydan okumasını kabul etti
Floyd Mayweather, Khabib Nurmagomedov'un meydan okumasını kabul etti
Boksör Floyd Mayweather, Khabib Nurmagomedov'un meydan okumasını kabul etti. İkilinin 2019'un ilk aylarında karşı karşıya gelmesi bekleniyor.
- 15.10.2018 21:18
- Güncelleme: 15.10.2018 21:19
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Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi yarın
Toplam 1
Yorum
SERHAT tüm internet haberlerinde bu takımlar yazıyor.hepsinde.ziraat t kup bb.erzurum yokmu.yada erzurum süper lig de değilmi
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Arda Turan için iddianame hazırlandı: Hapis istemi!
Toplam 5
Yorum
XMEN BAŞKASININ EŞİNE LAF UZATAN BU UTANMAZ REZİL FUTBOLDAN MEN EDİLMELİDİR...
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Arda Turan için iddianame hazırlandı: Hapis istemi!
Toplam 5
Yorum
emmy bi tarafın kalktı evli bayana asıl,eşinin burnunu kır,silahla hastaneye git oh nesin olum sen para değiştirmiş seni kişiliğini kaybetmişsin
Floyd Mayweather, Khabib Nurmagomedov'un meydan okumasını kabul etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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