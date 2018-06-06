Mayweather, Ronaldo ve Messi'yi solladı – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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HEPSİ
    06 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 RUSYA
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    Mayweather, Ronaldo ve Messi'yi solladı

    Mayweather, Ronaldo ve Messi'yi solladı

    ABD'li eski boksör , 285 milyon dolarlık gelirle son bir yılda en fazla kazanan sporcu oldu.

    Forbes dergisinin Haziran 2017 ile Haziran 2018 arasındaki maaş, turnuva ve sponsor gelirleri ile bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, en çok kazanan sporculara yer verildi.

    Geçen yıl İrlandalı Conor McGregor ile yaptığı boks maçında elde ettiği kazanç sayesinde geliri 285 milyon dolara ulaşan Mayweather, en çok kazanan sporcular listesinde son 7 yılda 4. kez zirveye yerleşti.

    Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu , 111 milyon dolarlık geliriyle ikinci sırayı aldı.

    Geride kalan iki yıl listenin zirvesinde bulunan 'in Portekizli futbolcusu , 108 milyon dolarlık kazancıyla üçüncü sıraya geriledi.

    Öte yandan 2010'dan bu yana ilk kez kadın sporcular 100 kişilik listede kendilerine yer bulamadı.

    Son bir yılda en fazla kazanan 10 sporcu şöyle:

    Sporcu Branş Kazanç (dolar)
    1 Floyd Mayweather Boks 285 milyon
    2 Lionel Messi Futbol 111 milyon
    3 Cristiano Ronaldo Futbol 108 milyon
    4 Conor McGregor Boks 99 milyon
    5 Neymar Futbol 90 milyon
    6 LeBron James Basketbol 85,5 milyon
    7 Roger Federer Tenis 77,2 milyon
    8 Stephen Curry Basketbol 76,9 milyon
    9 Matt Ryan Amerikan futbolu 67,3 milyon
    10 Matthew Stafford Amerikan futbolu 59,5 milyon
    1. 6.6.2018 12:11
    2. Güncelleme: 6.6.2018 12:12
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