Mayweather, Ronaldo ve Messi'yi solladı
ABD'li eski boksör Floyd Mayweather, 285 milyon dolarlık gelirle son bir yılda en fazla kazanan sporcu oldu.
Forbes dergisinin Haziran 2017 ile Haziran 2018 arasındaki maaş, turnuva ve sponsor gelirleri ile bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, en çok kazanan sporculara yer verildi.
Geçen yıl İrlandalı Conor McGregor ile yaptığı boks maçında elde ettiği kazanç sayesinde geliri 285 milyon dolara ulaşan Mayweather, en çok kazanan sporcular listesinde son 7 yılda 4. kez zirveye yerleşti.
Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi, 111 milyon dolarlık geliriyle ikinci sırayı aldı.
Geride kalan iki yıl listenin zirvesinde bulunan Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, 108 milyon dolarlık kazancıyla üçüncü sıraya geriledi.
Öte yandan 2010'dan bu yana ilk kez kadın sporcular 100 kişilik listede kendilerine yer bulamadı.
Son bir yılda en fazla kazanan 10 sporcu şöyle:
|Sporcu
|Branş
|Kazanç (dolar)
|1
|Floyd Mayweather
|Boks
|285 milyon
|2
|Lionel Messi
|Futbol
|111 milyon
|3
|Cristiano Ronaldo
|Futbol
|108 milyon
|4
|Conor McGregor
|Boks
|99 milyon
|5
|Neymar
|Futbol
|90 milyon
|6
|LeBron James
|Basketbol
|85,5 milyon
|7
|Roger Federer
|Tenis
|77,2 milyon
|8
|Stephen Curry
|Basketbol
|76,9 milyon
|9
|Matt Ryan
|Amerikan futbolu
|67,3 milyon
|10
|Matthew Stafford
|Amerikan futbolu
|59,5 milyon
- 6.6.2018 12:11
- Güncelleme: 6.6.2018 12:12
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Galatasaray'dan Burak Yılmaz hamlesi
Toplam 6
Yorum
İSTEMİYORUZ BURAK BU TAKIMA ASLA GELEMEMELİ. GS ŞAMPİYON OLUNCA AKBABA GİBİ ÜŞÜŞTÜ GS YE
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Galatasaray'dan Burak Yılmaz hamlesi
Toplam 6
Yorum
ASLA ASLA ASLA İSTEMİYORUZ BURAK YILMAZ I ASLA VE ASLA İSTEMİYORU.MUSTAFA CENG. BAŞKAN GS FORMASI İÇİN OYNAYAN OYUNCU ALACAM DEMİŞTİ.BURAK PARAYI KOKLADIĞI YERE ATLIYO
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Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması
Toplam 8
Yorum
seferoğlu vay canım benim kupayı trabzona teslim edelim öylemi..hangi hakla..
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