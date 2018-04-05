Türkiye Boks Ligi’nde 5. hafta maçları
Spor Toto Türkiye Boks Ligi’nde 5. hafta müsabakaları 7-8 Nisan tarihlerinde Malatya’da yapılacak.
Spor Toto Türkiye Boks Ligi beşinci hafta müsabakaları 7-8 Nisan Atatürk Spor salonunda yapılacak. İki gün sürecek Spor Toto Türkiye Boks Ligi 5. hafta müsabakalarına 12 kulüp katılacak.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:18
-
"Kupayı kaldırmak benim hakkım"
Toplam 13
Yorum
Seni getirtmeyeceğiz Florya-Riva'nın parasını 1 senede çarçur etti, borçlar arttı. uefa'lık olduk. Hiç bir şey yapamaz, ümüğüne çökeriz.
-
Ekici'ye yeni görev
Toplam 6
Yorum
Perde Arkası Bence Ekici de Valbuena da yedek oturur. Şeşu'nun yerine Alper'e forma verir.
-
Gönül dönerse Adriano ortaya
Toplam 1
Yorum
BJK'li saçma sapan isler.. Adriano orta sahada ne zaman oynadi da o bölgede katki sagladi ? Medel Necip var iste ! Olmadi genç bir isim dene..
Türkiye Boks Ligi’nde 5. hafta maçları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.