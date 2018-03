Dünyanın zirvesine çıkan Türk: Bülent Başer

ALYAZ

Boks antrenörü Bülent Başer , profesyonel boksta dünyanın zirvesinde tarih yazıyor. Her ne kadar Türkiye 'nin bundan haberi olmasa da, bugüne kadar onlarca dünya şampiyonu onunla çalışmak için birbiriyle yarışıyor. Klitchko'nun karşısına bugüne kadar üç boksör çıkararak kıran kırana maçlar yaptıran Başer, dünyanın dev isimleriyle her gün görüşmeler yapıyor. Başer, her geçen gün artan başarılarıyla sessiz, gösterişten uzak ve efendi kişiliğiyle dünya boks arenasında büyük saygı görüyor.Başer, dünya ringlerine milli formayı terleterek çıksa da, daha kutsal bir görev üstlendi ve efsane boksör Sinan Şamil Sam 'ın profesyonel boksa başlaması ile birlikte onun ekibinde yer alarak, dünyanın her yerinde çıktığı maçlarda yardımcı antrenörü olarak görev yaptı. O arada Klitschko kardeşleri dünyanın zirvesinde 10 yıl boyunca tutan antrenör Fritz Sdunek ile tanıştı ve onun asistanı olarak göreve başladı. Sdunek kendi el yazısıyla hazırlamış olduğu özel boksör çalıştırma programını Bülent Başer 'e verdi. Daha sonra Arthur Abraham, Marco Huck, Felix Sturm ve 20'ye yakın dünya şampiyonu yetiştiren Uli Wegner'in asistanı olarak görev yaptı ve ondan da yıllarca sürecek dersler aldı. Başta Amerika olmak üzere, Küba, Fransa, İngiltere ve dünyanın dört bir yanında dev maçlara çıktı. Dünyanın her yerinden antrenörlerle birlikte çalışırken, yine dünyaca ünlü boksörleri çalıştırdı. Kübalı olimpiyat şampiyonları Odlainer Solis, Gamboa ve diğerlerinin de antrenörlüklerini yaptı. Sessiz sedasız dünya devleri arasına giren Türk profesyonel boks tarihinin ilk antrenörü Bülent Başer Türklerin gurur kaynağı oldu.Şu an yine dünyanın zirvesinde yer alan ve iki yıl üst üste Almanya 'nın en başarılı boks kulübü seçilen EC BOXİNG başantrenörü olarak görev yapan Bülent Başer, Almanya 'da en çok şampiyonluk kemerini bulunduran antrenör olarak da tarihe geçmenin haklı gururunu yaşıyor.Dünya boks ringleri onu her maçta başına taktığı bantta yazılı olan Aslan ile tanıdı ve bu bir marka haline geldi. Bunun gizemini merak ettik ve çok sevdiği oğlu olan Aslan'ın ismi olduğunu öğrendik. Bu bandın kendisine uğur getirdiğine inanıyor ve onsuz maçlara çıkmıyor. Bir antrenörün hayal edip de çıkabileceği her maça çıktığını belirten dünyanın en iyi antrenörlerinden Bülent Başer, "İstiklal Marşımız çalınıp, ay-yıldızlı bayrağımızı dünya ringlerinde zirveye çektirebilmek bana en büyük mutluluğu veren şey. Dünyada yapılabilecek tüm başarıları elde ettik. WBC, WBO, IBF gibi dünya devi federasyonların şampiyonluk maçlarını kazandık. Almanya'da ise yine bir antrenörün yaşayabileceği tüm başarıları yaşadım. Bundan sonraki hedefimiz kulübümüz EC BOXING ve başkanımız Erol Ceylan ile birlikte ülkemiz için bir şeyler yapmak, orayı dünyanın zirvesine çıkarmaktır. Dünya ringlerinde edindiğim tecrübelerimi ülkemize taşımaktır. Bu konuda devlet yetkililerimiz bizimle iletişime geçerse seviniriz. Her kiloda şampiyonluk kemeri almış boksörüm var, şu an Almanya'da en çok şampiyonluk kemeri benim çalıştırdığım sporcularda ve şu an itibarıyla bu başarıya ulaşmış tek antrenörüm. Sayın Cumhurbaşkanımız, başbakan olduğu dönemde hastaydı ve biz maçımıza onun resmi ile çıkarak, 'Geçmiş olsun sayın Başbakanımız' yazmıştık. Şu anda en büyük hedefimiz şampiyonluk kemerlerimizle kendisini ziyaret etmektir. Konu hakkında devlet yetkililerimizden yardım bekliyoruz. Biz yurt dışında olduğumuz için bizim için biraz zor oluyor, Türkiye 'deki diplomasiyle uğraşmak. Birkaç kez teşebbüste bulunduk ancak bir türlü olmadı, yetkililere ulaşamadık" şeklinde konuştu.Başarılı antrenör ve EC BOXİNG'in basın danışmanı Vedat Alyaz, geçtiğimiz hafta olimpiyat boksörü Ali Eren Demirezen 'in kazanmış olduğu altın kemer ile birlikte Afrin'e giderek kahraman Mehmetçikleri ziyaret edeceklerini belirterek, "Şayet mümkün olursa sayın Cumhurbaşkanımızı da ziyaret etmek istiyoruz. Bülent Başer ile birlikte Türk profesyonel boksunun tüm etkinliklerini yaşadık. Rahmetli Sinan Şamil Sam 'dan beridir gerçekleşen tüm etkinlik ve şampiyonluk maçlarının detaylarını, perde arkasını en iyi bilen tek kişidir Bülent Başer. Şayet bir gün Türk profesyonel boksuyla ilgili bir film veya belgesel çekimi yapılırsa bu konudaki tüm olaylara tanıklık etmiş, ansiklopedik iki kişi olarak yer alıyoruz bu alemde" şeklinde konuştu.