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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    Kadın boksörler madalya için ringe çıkacak

    Kadın boksörler madalya için ringe çıkacak

    TÜRKİYE tarafından 21-27 Ocak 2018 tarihleri arasında 'de düzenlenecek Türkiye Yıldızlar, Gençler ve Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası'nda ringe çıkacak Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü boksörleri, bekliyor.

    Çalışmalarını, Boks Milli Takım Antrenörü Mehmet Dalbudak nezaretinde sürdüren Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü kadın boksörleri, Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda düzenlenecek şampiyonada altın madalyanın en önemli favorileri arasında yer alıyorlar.

    Türkiye Başkanlığı'nın 2018 programında da yer alan Yıldızlar ve Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası'na, Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Boks Takımı'nı, Yıldız Bayanlar da 48 Kilogramda geçen yıl Türkiye 3'üncüsü olan mili boksör Melike Nur Güneş, 54 kilogramda Elif Yavuz ve 66 kilogramda Melike Aydınkaya, Genç Bayanlar'da 48 kilogramda Muazzez Çöplü, Avrupa 3'üncüsü olaran milli boksörler 64 kiloda Cansu Çakır ve 91 kiloda da Beyza Ennur Çiftçi ile temsil edilecek.

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:19
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