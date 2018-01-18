Kadın boksörler madalya için ringe çıkacak
TÜRKİYE Boks Federasyonu tarafından 21-27 Ocak 2018 tarihleri arasında Nevşehir'de düzenlenecek Türkiye Yıldızlar, Gençler ve Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası'nda ringe çıkacak Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü boksörleri, altın madalya bekliyor.
Çalışmalarını, Boks Milli Takım Antrenörü Mehmet Dalbudak nezaretinde sürdüren Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü kadın boksörleri, Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda düzenlenecek şampiyonada altın madalyanın en önemli favorileri arasında yer alıyorlar.
Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığı'nın 2018 programında da yer alan Yıldızlar ve Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası'na, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Boks Takımı'nı, Yıldız Bayanlar da 48 Kilogramda geçen yıl Türkiye 3'üncüsü olan mili boksör Melike Nur Güneş, 54 kilogramda Elif Yavuz ve 66 kilogramda Melike Aydınkaya, Genç Bayanlar'da 48 kilogramda Muazzez Çöplü, Avrupa 3'üncüsü olaran milli boksörler 64 kiloda Cansu Çakır ve 91 kiloda da Beyza Ennur Çiftçi ile temsil edilecek.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:19
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Hamza Hamzaoğlu "Nasri de bizim oyuncumuz''
Toplam 2
Yorum
R.Y....Z RIZA HOCA ANTALYADAN OYUNCU ALMAK İÇİN UĞRAŞMA ANTALYA ZORDA BAŞKA KAPIYI ÇAL
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Ada'dan Josef'e servet
Toplam 6
Yorum
hakan 1-2 sene sonra aldıkları fiyatın 5 mılyon eur altına haraç mezat gonderir bizim yönetim. üste de futbolcuya para verırler biraz.
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Beşiktaş'ta flaş karar! Tosic gidiyor, Ba dönüyor
Toplam 2
Yorum
Bence Bence Adriano Da Satilabilir Caner Var üste Orkan cinar Sol Beck oynatsin Zaten 17 Mac Sol Beck oynamis Bir Oyuncu
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