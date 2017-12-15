Dopingli sporcudan hesap soracaklar
Cumartesi günü Rusya’da WBO ve WBA kıtalar arası kemereleri için Olimpiyat şampiyonu Rus boksör Alexander Povetkin’e karşı ringe çıkacak olan Türk boks kulübü EC Boxing’in boksörü Christian Hammer’e maç öncesi sürpriz bir haber geldi.
Bülent Başer: "Klitschko ile biz dövüşecektik"
Sporcunun ve EC Boxing'in antrenörü Bülent Başer, doping yüzünden iki yıl kaybettiklerini ve maddi zararlarının da büyük olduğunu vurgulayarak, "Dünya şampiyonluk maçını biz yapmış olacaktık. O maçı almış olsaydık şu an dünya sıralamasındaki yerimiz de çok farklı olacaktı. Şu an mahkemeyi kazandık ancak uğradığımız maddi ve manevi zararları anlatmak imkansız. Ama her şeye rağmen biz yine zirvedeyiz. Tyson alt üst oldu ancak biz yolumuza devam ediyoruz. Yarın Rusya'da yeniden dünya şampiyonluk eleme maçına çıkıyoruz. Şayet bu maçı kazanırsak yeniden dünya şampiyonluk maçı yapmaya hak kazanacağız. Bu da Türklerin dünya boksunda ne kadar büyük söz sahibi olduğunu gösteriyor" dedi.
Kulübün basın danışmanı ve boks yazarı Vedat Alyaz ise, milyonlarca zararın olduğunu dile getirerek, "Klitschko ve Furry maçında milyonlarca dolar ödül vardı. O karşılaşmayı boksörümüz Hammer, yapabilir ve ödül ile kemeri alabilirdi. Tüm bunlara neden olan Furry, sonuçlarına da katlanmalıdır" ifadelerini kullandı.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:14
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Yine mi Ali Palabıyık!
Toplam 4
Yorum
Taraftar Yandı yeni malatya spor diyeti ödeyecek takım belli oldu.
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Külliyen yalan
Toplam 5
Yorum
özgur barcelona arda yı bedava verse biz arda nın yıllık ucretını vermeyiz cengiz arda dan daha ıyı ve daha genc topçu cengiz gelsin
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Sola yeni liste
Toplam 4
Yorum
drogba yahu 36 yaşında,kaleci değilki bu; 90 dk koşacak,kalecilerin bile refleksleri yavaşlıyor..Saçmaladınız haa..Paraları boşa harcamayın..
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