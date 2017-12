Dopingli sporcudan hesap soracaklar

Cumartesi günü Rusya’da WBO ve WBA kıtalar arası kemereleri için Olimpiyat şampiyonu Rus boksör Alexander Povetkin’e karşı ringe çıkacak olan Türk boks kulübü EC Boxing’in boksörü Christian Hammer’e maç öncesi sürpriz bir haber geldi.

Wilademir Klitschko'yu yenerek dünya şampiyonu olan İngiliz boksör Tyson Fury'in doping kullandığı mahkeme kararıyla kesinleşince Hammer ile yapmış olduğu maç da geçersiz sayıldı. Konu hakkında bir açıklama yapan EC Boxing Başkanı Erol Ceylan, 2015 yılında İngiliz boksöre karşı maç yaptıklarını belirterek, "O dönem doping içeren maddeler aldığı saptandı ve biz o maçı kaybettik. Dün alınan karar ile o maç geçersiz sayıldı. Şimdi ringin arkasında ben ve kulübümün hukuk savaşı başladı. Ekibimiz ve yönetimimizle görüşmelerimiz devam ediyor. Kendisinden hesap sormak için karşı dava açmaya hazırlanıyoruz. Yaptığı sportif davranışa sığmadığı gibi, boksörümün geleceğiyle de oynadı. O maçı biz alsaydık Klitshko'ya karşı maçı biz yapacaktık ve belki de yenerek dünya şampiyonu olacaktık" şeklinde konuştu.



Bülent Başer: "Klitschko ile biz dövüşecektik"

Sporcunun ve EC Boxing'in antrenörü Bülent Başer, doping yüzünden iki yıl kaybettiklerini ve maddi zararlarının da büyük olduğunu vurgulayarak, "Dünya şampiyonluk maçını biz yapmış olacaktık. O maçı almış olsaydık şu an dünya sıralamasındaki yerimiz de çok farklı olacaktı. Şu an mahkemeyi kazandık ancak uğradığımız maddi ve manevi zararları anlatmak imkansız. Ama her şeye rağmen biz yine zirvedeyiz. Tyson alt üst oldu ancak biz yolumuza devam ediyoruz. Yarın Rusya'da yeniden dünya şampiyonluk eleme maçına çıkıyoruz. Şayet bu maçı kazanırsak yeniden dünya şampiyonluk maçı yapmaya hak kazanacağız. Bu da Türklerin dünya boksunda ne kadar büyük söz sahibi olduğunu gösteriyor" dedi.

Kulübün basın danışmanı ve boks yazarı Vedat Alyaz ise, milyonlarca zararın olduğunu dile getirerek, "Klitschko ve Furry maçında milyonlarca dolar ödül vardı. O karşılaşmayı boksörümüz Hammer, yapabilir ve ödül ile kemeri alabilirdi. Tüm bunlara neden olan Furry, sonuçlarına da katlanmalıdır" ifadelerini kullandı.