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58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun üçüncü etabını Alexey Lutsenko kazandı

58'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun "Kraliçe" olarak adlandırılan 104.1 kilometrelik Fethiye-Fethiye (Babadağ) etabını Astana Takımı'ndan Alexey Lutsenko, 3 saat 34 dakika 17 saniye ile kazandı. Alexey Lutsenko, Fethiye-Marmaris etabında genel ferdi klasman birincisi olarak Turkuaz Mayo'yu giyecek.

Bisiklet Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 17:55
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun üçüncü etabını Alexey Lutsenko kazandı

58'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun üçüncü gününde 156 sporcu Fethiye'den verilen startla pedal bastı. Deniz seviyesinden bin 950 metre yüksekliğe çıkan bisikletçiler, zorlu etap sonunda Babadağ'daki finişi gördüler. Astana Takımı'ndan Alexey Lutsenko, 3 saat 34 dakika 17 saniye derece elde ederek TUR'un üçüncü gününde genel ferdi klasman birinciliğini elde etti. Alexey Lutsenko, bu başarısı ile yarınki Fethiye-Marmaris etabında Turkuaz Mayo'nun sahibi oldu.

BABADAĞ TIRMANIŞI TARİHE GEÇTİ

Fethiye-Fethiye etabının Babadağ tırmanışı bir Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) yol yarışında kullanılan en sert yokuş olarak tarihe geçti.

MOSSO'NUN SPONSORLUĞUNDAKİ SPRİNT PRİMİNİ BOUVİER KAZANDI

Etabın 31.3 kilometresinde Mosso'nun sponsorluğundaki sprint primi gerçekleşti. 63 metre irtifada gerçekleşen sprint primi için çizgiyi ilk geçen sporcu Bike AID Takımı'ndan Leo Bouvier oldu. İkinciliği Green Takımı'ndan Luca Colnaghi, üçüncülüğü de Spor- Toto Takımı'ndan Doğukan Arıkan elde etti.

190 METREDE SHIMANO SPONSORLUĞUNDA TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ PRİM KAPISI GEÇİLDİ

Pelotonun fazla parçalanmadığı etabın 49.8'inci kilometresinde Shimano sponsorluğunda prim kapısı geçildi. Medellin EPM Takımı'ndan Robigzon Oyola prim kapısını ilk geçen sporcu oldu. Novo Nordisk Takımı'ndan Umberto Poli ikinci, Bike AID Takımı'ndan Oliver Mattheis üçüncü oldu. Bu kapı geçildikten sonra parkur daha da dikleşmeye başladı. Sporcular bin metre irtifaya doğru pedal bastı.

OYOLA'DAN MÜTHİŞ ATAK

Etabın ortasından itibaren mükemmel bir performans gösteren Medellin EPM Takımı'nın Kolombiyalı sporcusu Robigzon Oyola 67.9 kilometrede Türk Hava Yolları Sponsorluğunda gerçekleşen tırmanış primini kazanırken en yakın rakipleri ile olan zaman farkını da iyice açmaya başladı. Oyola finişe son büyük tırmanış olan 2000 metre yüksekliğe doğru çıkan 18 kilometrelik parkurda tek başına gitmeye devam etse de Bora Hansgrohe'den Florian Lıpowitz ve Ben Zwiehof, Astana'dan Alexey Lutsenko ve Harold Tejada finişe 8.8 kilometreye gelene kadar birlikte pedal bastı. Lutsenko son 800 metredeki atağı ile zorlu tırmanışı ilk sırada bitirmeyi başardı.

YARIN 161.3 KİLOMETRELİK FETHİYE-MARMARİS ETABI KOŞULACAK

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü gününde yarın 161. 3 kilometrelik Fethiye-Marmaris etabı koşulacak.

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