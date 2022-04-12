Zirve Groves'in

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabını Avustralyalı bisikletçi Kaden Alexander Groves kazandı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonun ikinci gününde 158,4 kilometrelik Selçuk (Efes)-Alaçatı etabı geçildi. İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti önünden start alan 25 takımdan 165 bisikletçi, Gümüldür, Seferihisar, Güzelbahçe ve Urla'dan geçerek Çeşme Alaçatı'da finiş yaptı.



SON 500 METRE NEFES KESTİ

Rüzgar ve yağışlı havada yapılan etap, sprint finişine sahne oldu. Son 500'de Sam Bennett, Jasper Philipsen ve Caleb Ewan gibi sprinterlerin yer aldığı mücadeleden Avustralya'nın BikeExchange-Jayco takımından Avustralyalı bisikletçi Kaden Alexander Groves ilk sırada ayrıldı. 4 saat 2 dakika 11 saniyede tamamlayan Groves, genel klasman liderliğini devraldı. Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Jasper Philipsen ikinci, Almanya'nın Bora-Hansgrohe takımından İrlandalı Sam Bennett de üçüncü oldu.



EN İYİ SPRİNTER

İlk günü üçüncü, ikinci günü lider tamamlayan Kaden Groves, klasman liderliğine yükselerek turkuaz mayoyu Caleb Ewan'dan devraldı. En iyi sprinterin giydiği yeşil mayonun da sahibi oldu.



QUINTANA KAZA YAPTI

Turun iddialı sporcularından olan Kolombiyalı tırmanışçı Nairo Quintana, bitime 3 kilometre kala kaza yaptı. 2. kez kazaya karışan yıldız sporcu, bisikletinin değiştirilmesiyle yarışı tamamladı.