Haberler Bisiklet Son dakika spor haberi: 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Nevşehir etabına kar engeli!

Son dakika spor haberi: 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun etabına kar engeli!

Son dakika spor haberleri... Yarın başlayacak 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk günündeki - etabı, yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edildi. Tur etabıyla başlayacak.

Bisiklet Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 13:58
Son dakika spor haberi: 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Nevşehir etabına kar engeli!

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk gününde yarın geçilmesi planlanan - etabı, yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edildi. Nevşehir'de dün akşam başlayan yoğun kar yağışının şiddetini artırması sonucu turun ilk etabının yapılması için uygun şartların oluşmadığı belirlendi. Kar yağışının yarın da devam edecek olması nedeniyle 167.3 kilometrelik ilk etap yarışının yapılmaması kararı alındı.

Nevşehir-Kapadokya etabının listeden çıkartılması sonrası 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 12 Nisan Pazartesi günü 144.9 kilometrelik etabıyla start alacak.

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