Antalya Bisiklet Turu'na Rekita damgası
23 Şubat 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Bisiklet Haberleri Antalya Bisiklet Turu'na Rekita damgası

'na Rekita damgası

Antalya Bisiklet Turu'na Rekita damgası

'nun üçüncü gününde geçilen Perge-Termessos etabını, takımından kazandı.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin takviminde yer alan 2.2 kategorisindeki yarışın 91 kilometrelik Perge-Termessos etabına 153 sporcu katıldı.

Etabı, takımından Polonyalı , 2 saat 10 dakika 40 saniye ile tamamlayarak birinci oldu.

İkinciliği, Kometa Cycling ekibinden İspanyol Juan Pedro Lopez, üçüncülüğü de Israel Cycling Academy takımından İspanyol Ruben Plaza Molina elde etti.

Bu sonuçla Rekita, genel klasmanda zirveye çıkarak, magenta renkli mayoyu giydi.

Szymon Rekita, tırmanış klasmanını ilk sırada bitirerek turuncu mayonun da sahibi oldu. Sprint klasmanında ilk sıraya yerleşen Monkey Town takımından Hollandalı Bas Van Der Kooij, sarı mayonun sahibi oldu.

"Antik kentler" adı verilen prim klasmanını birinci tamamlayan Wiggins Lecol takımından James Fouche ise yeşil mayoyu giymeye hak kazandı.

Organizasyon, yarın koşulacak 157 kilometrelik Side-Antalya etabıyla sona erecek.

  1. 23.02.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Antalya Bisiklet Turu'na Rekita damgası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN