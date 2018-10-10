Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Alanya-Antalya etabı başladı – Fotomaç – 10 Ekim 2018
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    Cumhurbaşkanlığı Alanya- etabı başladı

    Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Alanya-Antalya etabı başladı

    Bu yıl 54. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye ’nda Alanya - etabı başladı

    Bu yıl 54. defa düzenlenen ve toplam 20 takım 140 sporcunun katıldığı Cumhurbaşkanlığı 'nun 2. etabında Alanya İskele Caddesi Şelale Meydanı'ndaki başlangıca, Kaymakamı Mustafa Harputlu, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak ve sporseverler katıldı. Protokolün hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından Bisiklet Turu'nun Alanya- etabı çıkış aldı. Yarışçılar Alanya'dan Antalya'ya kadar 154.1 kilometre pedal çevirecek.

    ETAPLAR
    54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunun etapları ve uzunlukları şöyle:
    "9 Ekim - Konya 150 km, 10 Ekim Alanya - Antalya 154.1 km, 11 Ekim Fethiye - 137.2 km, 12 Ekim Marmaris - Selçuk 206.9 km, 13 Ekim Selçuk - 137.3 km, 14 Ekim - 166.7 km."
    1. 10.10.2018 10:59
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