Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Alanya-Antalya etabı başladı
Bu yıl 54. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda Alanya - Antalya etabı başladı
ETAPLAR
54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunun etapları ve uzunlukları şöyle:
"9 Ekim Konya - Konya 150 km, 10 Ekim Alanya - Antalya 154.1 km, 11 Ekim Fethiye - Marmaris 137.2 km, 12 Ekim Marmaris - Selçuk 206.9 km, 13 Ekim Selçuk - Manisa 137.3 km, 14 Ekim Bursa - İstanbul 166.7 km."
- 10.10.2018 10:59
-
"Başarı, zirvede olmaktır"
Toplam 1
Yorum
HÜSEYİN USTA LÜTFEN İKİ MAÇ ALINCA YÖNETİCİLER GAZETELERE DEMEÇ VERMESİNLER. UĞURSUZ GELİYOR BU KONUŞMALAR... LÜTFENN
-
Ahmeç Çakar Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı! Tayfun Korkut...
Toplam 8
Yorum
Ersun Yanal Adam Fenerbahçe için yanıp Tutuşurken Taraftar Ersun hoca için haykırır iken neden yine hikaye peşinde koşarlar anlamadım konuşsunlar eminim
-
Denizlispor'da teknik direktör arayışları
Toplam 1
Yorum
YASIN BOZAN NASIL SORUN YOK FUTBOLCULAR PARALARINI ALAMIYOR SIZ BOL KESEDEN ATMAYA DEBVAM EDIN
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Alanya-Antalya etabı başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.