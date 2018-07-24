Bisiklette Denizli farkı
Bursa’da gerçekleştirilen Osmangazi Uludağ Tırmanma ve Kriteryum Yarışı’nda Denizli Bisiklet Takımı sporcuları madalyalarda döndü.
Türkiye Bisiklet Federasyonun faaliyet programında yer alan Osmangazi Uludağ Tırmanma ve Kriteryum Yarışı hafta sonu Bursa'da yapıldı. İlk gün yapılan 26 km uzunluğundaki zorlu Uludağ Tırmanma yarışına, Denizlili bisikletçiler damga vurdu. Bin 300 metre tırmanan Milli bisikletçi Mehmet Erken zirveye en önde çıkan isim olurken takım arkadaşı Süleyman Urcu ikinci olmayı başardı. Bursa adına yarışa katılan Arda Işık ise çizgiyi üçüncü geçen isim oldu.
İbanoğlu bisikletçileri kutladı
Pazar günü, 3 bin 600 metrelik parkurda 8 tur üzerinden koşulan şehir içi Kriteryum yarışı büyük bir heyecana sahne oldu. Atakların ve kaçışların çok olduğu yarışı, Süleyman Urcu doğru yerde doğru atakla kazanmasını bildi. İkinciliği Bursa'dan Mehmet Talat alırken, Balıkesir adına yarışa katılan Serhat Akça, üçüncü sırada yer aldı. Dereceye giren Denizlili bisikletçileri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu tebrik etti.
- 24.7.2018 17:06
- Galatasaray Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak'tan Emre Akbaba müjdesi!
- Galatasaray'ın stoper listesinde Schalke'den Geis de var!
- Fenerbahçe Everton'dan Sandro Ramirez'in peşinde!
- Galatasaray ile Beşiktaş arasında Borussia Dortmund'dan Kagawa kapışması!
- Fenerbahçe Swansea'den Andre Ayew transferini bitirdi!
-
Sporting Lizbon’dan Maicon hamlesi
Toplam 6
Yorum
csdczxc ayn aga
-
Çaykur Rizespor Jaroslaw Jach'ı kiralık olarak kadrosuna kattı
Toplam 1
Yorum
adnan terzi tanımıyoruzki yorum yapalım
-
Ali Koç: "Avrupa kupalarına katılamama tehlikesi var"
Toplam 5
Yorum
fb.li yalnız volkan demirel emekli olsun başkan.bıktık aynı suretlerden.
Bisiklette Denizli farkı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.