Bisiklette Denizli farkı
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Bisiklette farkı

    Bisiklette Denizli farkı

    ’da gerçekleştirilen ve ’nda Bisiklet Takımı sporcuları madalyalarda döndü.

    Türkiye Bisiklet Federasyonun faaliyet programında yer alan ve hafta sonu 'da yapıldı. İlk gün yapılan 26 km uzunluğundaki zorlu Uludağ Tırmanma yarışına, Denizlili bisikletçiler damga vurdu. Bin 300 metre tırmanan Milli bisikletçi Mehmet Erken zirveye en önde çıkan isim olurken takım arkadaşı ikinci olmayı başardı. Bursa adına yarışa katılan Arda Işık ise çizgiyi üçüncü geçen isim oldu.

    İbanoğlu bisikletçileri kutladı


    Pazar günü, 3 bin 600 metrelik parkurda 8 tur üzerinden koşulan şehir içi Kriteryum yarışı büyük bir heyecana sahne oldu. Atakların ve kaçışların çok olduğu yarışı, Süleyman Urcu doğru yerde doğru atakla kazanmasını bildi. İkinciliği Bursa'dan Mehmet Talat alırken, adına yarışa katılan Serhat Akça, üçüncü sırada yer aldı. Dereceye giren Denizlili bisikletçileri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu tebrik etti.

    1. 24.7.2018 17:06
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