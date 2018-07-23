Torku Şekerspor Çin’de de kürsüde
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    Torku Şekerspor ’de de kürsüde

    Torku Şekerspor Çin’de de kürsüde

    Elde ettiği başarılarla göz dolduran Torku Şekerspor Bisiklet Takımı, ’de gerçekleştirilen ’nda da (Tour of ) dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 162 kilometrelik ilk turda ikinci, da üçüncü oldu.

    Katıldığı bütün yarışlarda derece elde eden ve 'nin tek kıta bisiklet takımı olan Torku Şekerspor, 'de düzenlenen 'nda da adından söz ettirmeyi başardı. Zorlu etaplarıyla otoritelerin dikkatini çeken Tour of , bu yıl da soğuk, yağmur ve yüksek rakım tırmanışlarıyla yarışçıları oldukça zorlayacak gözüküyor. Dünyaca ünlü birçok bisikletçinin katıldığı Tour of Qinghai Lake'da Torku Şeker, elde ettiği başarılarla dikkatleri üzerine çekti. Oldukça çekişmeli geçen 162 kilometrelik birinci etapta ikinciliğin, da üçüncülüğün sahibi oldu. Batuhan Özgür yeşil mayo giymeye hak kazandı.

    "Torku Şekerspor, başarının tesadüf olmadığını gösterdi"


    büyük bir başarı ile çıktıklarını ifade eden Torku Şekerspor Kulübü Bisiklet Antrenörü Branco Filip yaptığı açıklamada, "Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Romanya, Belgrad, ve 'te düzenlenen uluslararası yarışlarında iyi bir performans gösterdik. Şimdi de Çin'de hem kürsüye çıkmış olduk, hem de tırmanışlarda önemli bir başarı elde ettik. Bu yıl Cumhurbaşkanlığı Bisiklet turunda iyi bir netice almak istiyoruz, onun için de yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.
    , "Bize desteklerini hiç esirgemeyen Başkanımız Recep Konuk'a çok teşekkür ediyorum. Torku Şekerspor başarının tesadüf olmadığını herkese göstermiş oldu. İyi takım olmayı başarıyoruz, birbirimizi başarıya taşıyoruz, bu tempoda devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

    1. 23.7.2018 16:17
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