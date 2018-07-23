Katıldığı bütün yarışlarda derece elde eden ve Türkiye'nin tek kıta bisiklet takımı olan Torku Şekerspor, Çin'de düzenlenen 2018 Mavi Göl Turu'nda da adından söz ettirmeyi başardı. Zorlu etaplarıyla otoritelerin dikkatini çeken Tour of Qinghai Lake, bu yıl da soğuk, yağmur ve yüksek rakım tırmanışlarıyla yarışçıları oldukça zorlayacak gözüküyor. Dünyaca ünlü birçok bisikletçinin katıldığı Tour of Qinghai Lake'da Torku Şeker, elde ettiği başarılarla dikkatleri üzerine çekti. Oldukça çekişmeli geçen 162 kilometrelik birinci etapta Batuhan Özgür ikinciliğin, Onur Balkan da üçüncülüğün sahibi oldu. Batuhan Özgür yeşil mayo giymeye hak kazandı.



"Torku Şekerspor, başarının tesadüf olmadığını gösterdi"



Grand Prixden büyük bir başarı ile çıktıklarını ifade eden Torku Şekerspor Kulübü Bisiklet Antrenörü Branco Filip yaptığı açıklamada, "Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Romanya, Belgrad, Sırbistan ve Bosna Hersek'te düzenlenen uluslararası yarışlarında iyi bir performans gösterdik. Şimdi de Çin'de hem kürsüye çıkmış olduk, hem de tırmanışlarda önemli bir başarı elde ettik. Bu yıl Cumhurbaşkanlığı Bisiklet turunda iyi bir netice almak istiyoruz, onun için de yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

Antrenör Branco Filip, "Bize desteklerini hiç esirgemeyen Başkanımız Recep Konuk'a çok teşekkür ediyorum. Torku Şekerspor başarının tesadüf olmadığını herkese göstermiş oldu. İyi takım olmayı başarıyoruz, birbirimizi başarıya taşıyoruz, bu tempoda devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

