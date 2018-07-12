Fransa Bisiklet Turu Altıncı tur etabını, UAE Emirates takımından İrlandalı sporcu Daniel Martin kazandı – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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    13 Temmuz 2018, Cuma
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    Altıncı tur etabını, İrlandalı sporcu kazandı

    <a href="/index/fransa-bisiklet-turu?id=6f7eee0f-0064-4438-a783-d58f1689c248" class="" rel="tag">Fransa Bisiklet Turu</a> Altıncı tur etabını, <a href="/index/uae-emirates-takimindan?id=fde73349-8449-42eb-bc22-cf7c51b0035c" class="" rel="tag">UAE Emirates takımından</a> İrlandalı sporcu <a href="/index/daniel-martin?id=679b219b-98b2-442e-9bf4-273d00465e8d" class="" rel="tag">Daniel Martin</a> kazandı

    Yol bisikletinin en prestijli yarışı 'nun altıncı etabını, İrlandalı sporcu ilk sırada bitirdi.

    Yol bisikletinin en prestijli yarışı 'nun altıncı etabını, İrlandalı sporcu ilk sırada bitirdi.

    Bu yıl 105'incisi düzenlenen organizasyonun Brest ile Mur-de-Bretagne Guerledan arasındaki 181 kilometrelik parkurda düzenlenen altıncı etabında , 4 saat 13 dakika 43 saniyelik derecesiyle yarışı birinci sırada tamamladı.

    AG2R La Mondiale takımından Fransız Pierre Roger Latour ikinci, Movistar takımından İspanyol Alejandro Valverde ise üçüncü sırada etabı bitirdi.

    Genel sıralamada ise BMC Racing takımından Belçikalı Greg Van Avermaet sarı mayoyu giymeye devam etti.

    Turun yedinci etabı, Fougeres ile Chartres arasındaki 231 kilometrelik parkurda yarın koşulacak.

    , 21 etap sonunda 29 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti 'te son bulacak.

    1. 12.7.2018 20:38
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