Fransa Bisiklet Turu Altıncı tur etabını, UAE Emirates takımından İrlandalı sporcu Daniel Martin kazandı
Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun altıncı etabını, UAE Emirates takımından İrlandalı sporcu Daniel Martin ilk sırada bitirdi.
Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun altıncı etabını, UAE Emirates takımından İrlandalı sporcu Daniel Martin ilk sırada bitirdi.
Bu yıl 105'incisi düzenlenen organizasyonun Brest ile Mur-de-Bretagne Guerledan arasındaki 181 kilometrelik parkurda düzenlenen altıncı etabında UAE Emirates takımından Daniel Martin, 4 saat 13 dakika 43 saniyelik derecesiyle yarışı birinci sırada tamamladı.
AG2R La Mondiale takımından Fransız Pierre Roger Latour ikinci, Movistar takımından İspanyol Alejandro Valverde ise üçüncü sırada etabı bitirdi.
Genel sıralamada ise BMC Racing takımından Belçikalı Greg Van Avermaet sarı mayoyu giymeye devam etti.
Turun yedinci etabı, Fougeres ile Chartres arasındaki 231 kilometrelik parkurda yarın koşulacak.
Fransa Bisiklet Turu, 21 etap sonunda 29 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.
- 12.7.2018 20:38
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Beşiktaş'ın kalecisi Fabri'ye Fulham'dan resmi teklif
Toplam 1
Yorum
barzinho Aman aman sakın kardes ne Fabri si sakın sakın gondrmeyın o kadar ugrastan sonra adam akıllı kalecı bulmusuz sakın haaa
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Milan Kucka için devreye girdi
Toplam 2
Yorum
kucka piyangosu Milan, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a 5 milyon Euro'ya sattığı Juraj Kucka'yı 4 milyon Euro karşılığında geri almak istiyo. piyangoya bak
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Cocu'dan transfer tekliflerine veto
Toplam 1
Yorum
MEHMET SAYIN COCU; DOĞRU BİR KARAR ALMIŞ.... AMA GİDECEK OLAN OYUNCULAR İSVİÇRE KAMPINDAN SONRA GÖZDEN ÇIKARILACAKSA SORUN OLMAZ.
Fransa Bisiklet Turu Altıncı tur etabını, UAE Emirates takımından İrlandalı sporcu Daniel Martin kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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