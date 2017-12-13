 Ünlü bisikletçi Froome'da doping çıktı – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    Ünlü bisikletçi Froome'da doping çıktı

    Ünlü bisikletçi Froome'da doping çıktı

    Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), yol bisikletinin 3 büyük yarışından biri olan İspanya Turu'nu kazanan ilk Büyük Britanyalı sporcu 'un doping testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

    UCI tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sky takımından Froome'un, 2017 İspanya Bisiklet Turu'nun devam ettiği 7 Eylül'de alınan doping numunesinde, yasaklı maddeye rastlandığı belirtildi. Sonucun pozitif çıkmasının sebebinin, "salbutamol" maddesini içeren nefes açıcı bir ilaç olduğu bilgisi verildi.

    En prestijli yol bisikleti yarışı Fransa Turu'nda 4 şampiyonluğu bulunan Froome, 19 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde düzenlenen İspanya Bisiklet Turu'nu, İtalyan Vincenzo Nibali'nin 2 dakika 15 saniye önünde kazanmıştı.

    32 yaşındaki sporcu, Sky takımının internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, "Bilindiği gibi astım hastasıyım ve kuralların bilincindeyim. İzin verilen sınırda olmak koşuluyla nefes açıcı ilaç kullanıyorum. İspanya Bisiklet Turu'nda astımım daha da kötüleşti. Ben de takım doktorunun tavsiyesiyle salbutamol dozajını artırdım. İzin verilen dozu aşmamak için her zamanki gibi azami dikkati gösterdim. Bisiklet sporundaki lider rolümü çok ciddiye alıyorum. Tahlil sonuçlarını incelemek, kesinlikle UCI'nın hakkıdır. Ben ve takımım gereken her bilgiyi sunmaya hazırız." ifadelerine yer verdi.

    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:03
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