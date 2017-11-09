Erciyes Yüksek İrtifa Bisiklet Kampları'na tam not

Erciyes Yüksek İrtifa Bisiklet Kampları, yurt dışından gelen bisiklet federasyon başkanları, kulüp yöneticileri ve takım antrenörlerinden tam not aldı.

Kayseri Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, 12 ülkeden 24 bisiklet spor otoritesinin Erciyes Yüksek İrtifa Bisiklet Kampları'nı incelediği belirtildi.

Kampların dünya çapında uygunluğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, Erciyes'in, 2 bin 200 metrede konaklama, bin ile bin 400 metrede antrenman yapılabilen bir alan olduğu bildirildi.

Kayseri Erciyes AŞ ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) iş birliğiyle yürütülen tanıtım programının ikincisinin düzenlendiği ifade edilen açıklamada, programa, İtalya, Rusya, Romanya, Ukrayna, Macaristan, Sırbistan, Finlandiya, Polonya, Malezya, Suudi Arabistan, İran, Kazakistan'dan bisiklet federasyon başkanları, kulüp yöneticileri, takım antrenörleri, bisiklet dergi editörleri gibi profesyonellerin katıldığı ve Erciyes'e tam not verdikleri aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, şunları kaydetti:

"Erciyes Yüksek İrtifa Bisiklet Kampları'na profesyonel bisiklet takımlarını getirmek için başlattığımız bu tanıtım atağı ile çok pozitif geri dönüşler alıyoruz. Üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz yerinde bilgilendirme gezisinde, dünyanın dört bir yanından önemli ülkelerin bisiklet takımlarını ve spor adamlarını ağırladık ve kendileri dağımıza oldukça ilgi gösterdiler. Şimdiye kadar 40 kadar ülkenin uluslararası bisiklet takımlarını davet edip Erciyes'i tanıttık ve bu turlara ilkbaharla tekrar devam edeceğiz. Bütün hedefimiz Erciyes'i dört mevsim şehrimize katkı sağlayacak bir sportif merkez haline getirmek. Bu bilgilendirme turları vasıtasıyla önümüzdeki yıllarda Erciyes global bisiklet takımlarının kamp yaptığı bir merkez olarak ön plana çıkacak."

Davetlilerin ise Kayseri Erciyes'in kamp maliyetlerinin de uygun olduğunu, geçmişte İtalya-Livingo veya İspanya-Tenerrife Dağı'nda kamp yaptıklarını ve buralarda birçok problemle karşılaştıklarını, takımlarını ilkbahardan itibaren Erciyes'e antrenmana getireceklerini vurguladıkları bildirildi.