Trans Taurus Dağ Bisikleti Yarışı

Türkiye'nin ilk dağ bisikleti etkinliği 'Trans Taurus Dağ Bisikleti Rallisi' Türkiye'nin yanı sıra Rusya, İngiltere ve Fransa'dan 85 sporcunun katılımıyla Antalya'nın Kemer İlçesi'nde başladı. Etkinliğin ilk gününde sporcular, Kemer Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Gül'ün verdiği startla çıkış yaptı. Sporcular 60 kilometrelik zorlu parkurda pedal çevirdi. Ormanlık alanlardan ve dik yamaçlardan geçen sporcular zaman zaman zor anlar yaşadı. Etkinliğin ilk gün etabını geçen yılında şampiyonu Rus sporcu Ivan Seledkov 3.6.27. derecesiyle birinci tamamladı.



Etkinlik Organizatörü Ömer Nizam yaptığı açıklamada, bu yıl ikincisini düzenledikleri etkinliğe 85 sporcunun katıldığını söyledi.



Sporcuların zorlu parkurlarda pedal çevireceklerini ifade eden Nizam, "Sporcular ilk gün Gedelme, Ovacık, Kuzca ve Gölcük yaylalarından geçti. Sporcuları zorlayacak yerler de vardı" dedi.



Yarın 65 kilometrelik parkurla devam edecek ralli, 5 Kasım Pazar günü sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Start çizgisi ve bisikletlilerin çıkışı

- Ovacık yaylasında sporculardan detaylar

- Pınarbaşı mevkiindeki sporculardan detay

- Etkinlik Organizatörü Ömer Nizam açıklama

- Kronometre detay

- Finiş çizgisine ilk gelen Ivan Seledkov

- Yarıştan detay

- Finiş çizgisine gelen sporcu detay