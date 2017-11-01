Dalaman’da bisiklet festivali nefes kesti
Dalaman’da 3. Yeşil Elmas Bisiklet ve Deniz Festivali ile MTB dağ yarışı yerli ve yabancı bisikletçilerin katılımıyla yapıldı.
- "Amacımız Bisiklet Federasyonu yarış takvimine girmek"
Organizasyonda, Belediye ile olan işbirliğinin uzun yıllar devam etmesini ve Dalaman'ın tanıtımına daha büyük katkılar yapmayı temenni ettiklerini dile getiren Dalaman Bisiklet Derneği Başkanı Bülent Özel; "Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Dalaman MTB dağ bisiklet yarışımız için de önümüzdeki yıllarda Türkiye Bisiklet Federasyonu yarış takvimine girmek üzere resmi görüşmelerin başlayacak olduğunu müjdelemek isterim. Organizasyonlarda emeği gecen tüm emniyet, jandarma, UMKE, DABİSDE'den ekip arkadaşlarıma ve belediyemiz çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Yarışma sonunda dereceye girenlere altın ve madalyaları takdim edildi.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:00
-
Değişikliğe değil pozisyona bak
Toplam 1
Yorum
AKDENİZ GÜVENÇ HOCA AYIP DEĞİL GERÇEKLERİ SÖYLEMİŞ HOCA AYKUT HOCA DEĞİL HASAN ALİ FENERE KAPTAN OLDUYSA VAY HALİMİZE ONDAN AYKUTTAN BİR CACIK OLMAZ
-
Kadroya neşter
Toplam 3
Yorum
alik kameni hatasız oynuyor.hata aykut hocada.ekici ve aatıfı oynatsa rakibi bunalltır.solbekler bitik.dirar,soldado bitik
-
Yönetim'den Tudor'a güven oyu
Toplam 9
Yorum
misafir Elinde çok kaliteli forvet oyuncuları var. Gomis, Feguli, Rodrigez gibi. İyi bir teknik direktörün, bunlardan yüksek verim alması gerekir..
Dalaman’da bisiklet festivali nefes kesti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.