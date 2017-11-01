 Dalaman’da bisiklet festivali nefes kesti – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    Dalaman’da festivali nefes kesti

    Dalaman’da bisiklet festivali nefes kesti

    Dalaman’da 3. Yeşil Elmas ve Deniz Festivali ile MTB dağ yarışı yerli ve yabancı bisikletçilerin katılımıyla yapıldı.

    Dalaman Derneği (DABİSDE) ve Dalaman Belediyesi işbirliğinde düzenlenen festival 27-29 Ekim tarihileri arasında gerçekleştirildi. Festivalde, Sarsala koyuna kamp kuran bisikletçiler, Akyaka Vadisine pedalladı. Bisikletçiler 2'nci gün ise TİGEM, Kırcagedire, Şerefler ve Dalaman'ın adalarını seyredebilecekleri rotada tamamlandı. Festivalin son gününde katılımcılar, tekneyle Rahmi koyunu görme fırsatı yakaladı. Bisikletçiler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen 3. MTB dağ yarışında rekabet etti.

    - "Amacımız Bisiklet Federasyonu yarış takvimine girmek"
    Organizasyonda, Belediye ile olan işbirliğinin uzun yıllar devam etmesini ve Dalaman'ın tanıtımına daha büyük katkılar yapmayı temenni ettiklerini dile getiren Dalaman Bisiklet Derneği Başkanı Bülent Özel; "Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Dalaman MTB dağ bisiklet yarışımız için de önümüzdeki yıllarda Türkiye Bisiklet Federasyonu yarış takvimine girmek üzere resmi görüşmelerin başlayacak olduğunu müjdelemek isterim. Organizasyonlarda emeği gecen tüm emniyet, jandarma, UMKE, DABİSDE'den ekip arkadaşlarıma ve belediyemiz çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
    Yarışma sonunda dereceye girenlere altın ve madalyaları takdim edildi.
    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:00
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