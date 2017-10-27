Şampiyonada 6'ncı Ayak Yarışları başladı

Ali Hüryılmaz Türkiye Şampiyonası 6'ncı Etap Kapanış Puanlı Yol Yarışları'nın startı Serik'e bağlı Belek turizm merkezinden verildi. 38 kulüpten 480 sporcunun pedal çevireceği ve 3 gün sürecek yarışlar startını Serik Kaymakamı Haluk Şimşek ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı birlikte verdi. Büyük erkek, genç erkek, yıldız erkek A, yıldız erkek B, büyük kadın, genç bayan, yıldız bayan, master erkekler +35, master erkekler +40 ve master erkekler +50 kategorilerinde gerçekleştirilecek yarışlar 29 Ekim Pazar günü madalya töreniyle sona erecek.



Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, federasyon tarafından düzenlenen sezonun son yarışının koşulduğunu söyledi. Bu yıl çok yoğun sezon geçirdiklerini aktaran Küçükbakırcı, şöyle dedi: "34 ilde faaliyetlerimiz oldu. Bu dolulukla bisiklete olan sevgiyi ve farkındalığı gösterdiğimizi düşünüyorum. Sayımız her geçen gün artıyor. Bisiklet ailesi olarak büyüyor ve gelişiyoruz. Önümüzdeki yıl bir aksilik olmazsa ülkemizde ayak basmadığımız, pedal çevirmediğimiz yer kalmayacak. Bu yıl 12 dalda dağ ve 12 dalda yol bisikletinde faaliyetimiz oldu. Bu hafta sonu da Azerbaycan'da BMX yarışlarına katılıyoruz. Kısa bir süre önce de 53'üncü Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu tamamladık. Tur şimdiye kadar yapılanların en üst seviyesi world kategorisindeydi. World kategorisi demek diğer spor dallarının şampiyonlar ligi demek. Burada sporcularımız en üst seviyedeki takımlarla yarıştı. Ülkemiz adına formayı temsil ettiler ve bunda da başarılı oldular. Formanın da genel klasmanını sporcularımız korudu. Bir de kürsü yaptık. Böyle büyük bir yarışta Türkiye'yi temsil etmeleri ve mücadele etmeleri sevincimizi ve heyecanımızı artırmıştır. Bundan sonra da organizasyonlarımız artarak devam edecektir."