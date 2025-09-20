CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Çorum'a çelme

Çorum'a çelme

Sezona 4’te 4’le başlayan Çorum FK’yı ağırlayan İstanbulspor 3 puanı 3 golle aldı. 2 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-siyahlılar zirveye bir adım daha yaklaştı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çorum'a çelme

Trendyol 1. Lig 6. haftasında İstanbulspor, sahasında Çorum FK'yi konuk etti. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı İstanbulspor 3-1 kazandı. Sarı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Florian Loshaj, 67. dakikada Mario Krstovski ve 90+4. dakikada David Sambissa kaydetti. Deplasman ekibi Çorum FK'nin tek golünü ise 57'nci dakikada Oğuz Gürbulak attı.

İLK KEZ YENİLDİ

Sezona 4 maçta 4 galibiyet alarak fırtına gibi başlayan Çorum FK bu mağlubiyet ile birlikte ligde ilk kez yenildi. Sarı-siyahlılar maç boyunca üstün bir performans sergileyerek taraftarlarına keyifli anlar yaşattı. Bu sonuçla birlikte İstanbulspor puanını 10'a yükseltti. Siyah-kırmızılılar 13 puanda kaldı. İstanbulspor gelecek hafta Erokspor'a konuk olurken, Çorum FK ise kendi evinde Serikspor'u ağırlayacak.

BÜYÜK SEVİNÇ

İstanbulspor, maç boyunca orta sahada üstünlüğü elinde tutarak hızlı ataklarla Çorum FK savunmasını zorladı. Sarısiyahlılar, yakaladıkları fırsatları değerlendirerek 3 puanla ayrılmayı başardı. Oynadığı 6 maçta 4 beraberlik ve 2 galibiyet alan İstanbulspor, üst üste 2 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı. Attıkları gollerin ardından büyük sevinç yaşadı.

Çare Osimhen! Sahalara dönüş tarihi...
Demirel'den Tedesco sözleri! "Gol sevinçlerindeki tepkisi..."
DİĞER
Yapay zeka Şampiyonlar Ligi'nde son 16 ihtimallerini açıkladı! Galatasaray için şoke eden tahmin...
Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'da görüşecek! Buluşmanın tarihi belli oldu: "Sabırsızlıkla bekliyorum"
Can Uzun'dan gol sevinci açıklaması!
Livakovic'in transferinde flaş Modric detayı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Iğdır FK İbrahim Üzülmez'i açıkladı! Iğdır FK İbrahim Üzülmez'i açıkladı! 00:07
Bursaspor yarı finalde! Bursaspor yarı finalde! 00:07
Iğdır FK İbrahim Üzülmez'i açıkladı! Iğdır FK İbrahim Üzülmez'i açıkladı! 00:04
Bursaspor yarı finalde! Bursaspor yarı finalde! 00:00
Sergen Yalçın mağlubiyetin ardından konuştu! Sergen Yalçın mağlubiyetin ardından konuştu! 23:56
Kartal İzmir'de kayıp! Kartal İzmir'de kayıp! 23:56
Daha Eski
Demirel'den Tedesco sözleri! "Gol sevinçlerindeki tepkisi..." Demirel'den Tedesco sözleri! "Gol sevinçlerindeki tepkisi..." 23:56
Livakovic'in transferinde flaş Modric detayı! Livakovic'in transferinde flaş Modric detayı! 23:56
Inzaghi'den Yusuf kararı! 1 maç izlemesi yetti Inzaghi'den Yusuf kararı! 1 maç izlemesi yetti 23:56
Golden Boy adayları açıklandı! 4 futbolcumuz... Golden Boy adayları açıklandı! 4 futbolcumuz... 23:56
Fenerbahçe'de Alvarez gelişmesi! Fenerbahçe'de Alvarez gelişmesi! 23:56
Mou hızlı başladı! Yönetime verdiği isim... Mou hızlı başladı! Yönetime verdiği isim... 23:56