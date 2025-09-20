Çorum'a çelme

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig 6. haftasında İstanbulspor, sahasında Çorum FK'yi konuk etti. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı İstanbulspor 3-1 kazandı. Sarı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Florian Loshaj, 67. dakikada Mario Krstovski ve 90+4. dakikada David Sambissa kaydetti. Deplasman ekibi Çorum FK'nin tek golünü ise 57'nci dakikada Oğuz Gürbulak attı.

İLK KEZ YENİLDİ

Sezona 4 maçta 4 galibiyet alarak fırtına gibi başlayan Çorum FK bu mağlubiyet ile birlikte ligde ilk kez yenildi. Sarı-siyahlılar maç boyunca üstün bir performans sergileyerek taraftarlarına keyifli anlar yaşattı. Bu sonuçla birlikte İstanbulspor puanını 10'a yükseltti. Siyah-kırmızılılar 13 puanda kaldı. İstanbulspor gelecek hafta Erokspor'a konuk olurken, Çorum FK ise kendi evinde Serikspor'u ağırlayacak.

BÜYÜK SEVİNÇ

İstanbulspor, maç boyunca orta sahada üstünlüğü elinde tutarak hızlı ataklarla Çorum FK savunmasını zorladı. Sarısiyahlılar, yakaladıkları fırsatları değerlendirerek 3 puanla ayrılmayı başardı. Oynadığı 6 maçta 4 beraberlik ve 2 galibiyet alan İstanbulspor, üst üste 2 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı. Attıkları gollerin ardından büyük sevinç yaşadı.