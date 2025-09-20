3 puan Iğdır'ın

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Ümraniyespor ile Iğdır FK karşı karşıya geldi. Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Iğdır FK 1-0 kazandı. Iğdır FK'ye galibiyeti getiren gol 77. dakikada Alim Öztürk'ten geldi. Bu sonuçla Ümraniyespor, ligde 4 puanda kalırken Iğdır FK ise puanını 8'e çıkardı. Ümraniyespor ligin 7. haftasında Boluspor deplasmanına gidecek. Iğdır FK ise evinde Hatayspor'u konuk edecek.