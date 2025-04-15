Trendyol 1. Lig'de 36. hafta programı belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 27 Nisan Pazar günü tamamı saat 16.00'da başlayacak 36. hafta müsabakalarının programı şöyle:

Kocaelispor-Geosis Boluspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Malatya)

Adanaspor-Gençlerbirliği (Yeni Adana)

Teksüt Bandırmaspor-Esenler Erokspor (Bandırma 17 Eylül)

Uğur Okulları İstanbulspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Solwie Energy Fatih Karagümrük-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Atatürk Olimpiyat)

Sakaryaspor-Erzurumspor (Yeni Sakarya Atatürk)

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Manisa FK (11 Nisan)

Central Hospital Ümraniyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

MKE Ankaragücü-Ahlatcı Çorum FK (Eryaman)