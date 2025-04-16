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Haberler TFF 1.Lig Kocaeli'de süper sayım

Kocaeli'de süper sayım

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Esenler Erokspor ile deplasmanda yapacağı maçı kazanırsa Süper Lig'e yükselecek. Yeşil-siyahlılar, ligden düşmesi kesinleşen Y.Malatya'yı 7-1 yenerek puanını 69'a yükseltti. Körfez ekibi, en yakın takipçisi K.Gümrük ile puan farkını 9'a, 58 puanlı 3 ve 4. sıralardaki Erzurum ve G.Birliği ile de 11'e çıkardı. İlk ikinin direkt Süper Lig'e yükseleceği ligde, bu hafta Erok'u yenerse bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek 16 yıl sonra Süper Lig biletini alacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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Kocaeli'de süper sayım

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Esenler Erokspor ile deplasmanda yapacağı maçı kazanırsa Süper Lig'e yükselecek. Yeşil-siyahlılar, ligden düşmesi kesinleşen Y.Malatya'yı 7-1 yenerek puanını 69'a yükseltti. Körfez ekibi, en yakın takipçisi K.Gümrük ile puan farkını 9'a, 58 puanlı 3 ve 4. sıralardaki Erzurum ve G.Birliği ile de 11'e çıkardı. İlk ikinin direkt Süper Lig'e yükseleceği ligde, bu hafta Erok'u yenerse bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek 16 yıl sonra Süper Lig biletini alacak.

SÜPER LİG AŞKINA KAZANACAĞIZ

Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç, takımlarının ait olduğu Süper Lig'e uzun yıllar sonra çok yakın olduğunu söyledi. 16 yıl sonra yeniden Süper Lig'e kavuşmak istediklerini belirten Kadir Genç, "Bunun mutluluğunu bu şehirle yaşamak istiyoruz. Bu şehre hepimizin borcu var onu ödüyoruz. Kocaelispor'u ait olduğu yere getirmek ve orada en iyi konumda olması için çalışıyoruz. Esenler Erokspor'u yenersek şampiyon olup Süper Lig'e çıkacağız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız" diye iddialı konuştu.

AMATÖRDEN ZİRVEYE

Son olarak 2007-2008 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Kocaelispor, 2013- 2014 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'e kadar geriledi. 2016-2017 sezonunda tekrar profesyonel liglere dönen yeşil-siyahlılar, Süper Lig'e yükselmesi halinde 16 yıl sonra en üst seviyede mücadele edecek.

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