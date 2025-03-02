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Haberler TFF 1.Lig 1. Lig panorama

1. Lig panorama

Trendyol 1. Lig'de 4 maç geride kaldı. İşte detaylar

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2025 Pazar 06:50
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1. Lig panorama

1. Lig'in 27. haftasında Çağdaş Çavuş'un çalıştırdığı Iğdır FK, Serkan Özbalta liderliğindeki Çorum FK'yi konuk etti. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta Iğdır FK, Çorum FK'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçtaki tek gol, 14. dakikada Gianni Bruno'dan geldi. Ligde 27 maçı geride bırakan Iğdır FK, 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 36 puanı hanesine yazdırdı ve 14. sıranın sahibi oldu. Ligde oynadığı son üç maçta da galip gelemeyen Çorum FK ise; 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile 39 puan toplayarak 7. sırada yer aldı. Iğdır FK, ligde gelecek hafta Manisa FK'ye konuk olacak. Çorum FK ise Boluspor ile karşı karşıya gelecek.

KEÇİÖRENGÜCÜ TIRMANIŞA GEÇTİ

İstanbul deplasmanında Pendikspor'a konuk olan Keçiörengücü, 3 puanı 2 golle aldı: 2-0. Siltaş Yapı Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmada başkent ekibinin gollerini; 48'de Eduart Rroca ve 74'te Okwuchukwu Ezeh kaydetti. 41 puanla çıkışa geçen Keçiörengücü, haftaya Esenler Erokspor'u ağırlayacak. Pendikspor ise Erzurum'a gidecek.

ŞANLIURFASPOR 4 GOLLE COŞTU

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Şanlıurfaspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Malatya Stadyumu'nda oynanan maçta Şanlırfaspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Urfa'nın golleri; 7'de Zach, 22'de Ogundu, 39'da Wriedt ve 79'da Cağrı'dan geldi. Malatya'nın tek golünü ise Halil İbrahim Atçı kaydetti.

ESENLER EROKSPOR GALİBİYETİ KAÇIRDI

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Esenler Erokspor ile Amed Sportif karşı karşıya geldi. Esenler Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Esenler Erok'un golünü 9'da Anıl Yaşar, Amed'in golünü 33'de Andre Poko kaydetti.

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