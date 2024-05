Başkan Işıtan Gün’den Yeni Malatyaspor’a tam destek sözü

Yeni Malatyaspor'a destek arayışları için çalışmalarını sürdüren As Başkan Şahin Altunok, Hollanda'da Fortuna Sittard FC'nin Türk başkanı Işıtan Gün ile bir araya geldi.

Hollanda Eredivise Ligi'nde 11. sırada bulunan Fortuna Sittard FC'nin başkanı Işıtan Gün yapmış doluğu açıklamasında, "Yeni Malatyaspor için ellimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Değerli dostum, kardeşim Yeni Malatyaspor As Başkanı Şahin Altunok ile bugün bir araya gelerek, Yeni Malatyaspor Kulübü'nün gidişatı hakkında bir görüşme gerçekleştirdik. Depremin yaralarının sarılması noktasında Yeni Malatyaspor'un ayağa kalkmasının çok büyük bir öneme sahip olduğu kanısındayız. Bizlerde bunun bilincinde olarak, Yeni Malatyaspor için yapabilceğimiz her ne varsa yapmaya ve kulübün bir an önce Süperlig'e yeniden çıkması için gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ettik. İnşallah önümüzdeki günlerde de gerekli adımları atarak, Yeni Malatyaspor Kulübü'ne gerekli olan destekleri elimizden geldiğince vermeye çalışacağız. Kıymetli dostum Şahin Altunok kardeşimiz bize durumu detaylıca anlattı. Bizde bundan sonraki süreçte Yeni Malatyaspor'a her türlü desteği vereceğimizi tüm kamuoyuna ilan ederek, Yeni Malatyaspor'un yakinen takipçisi olacağız" dedi.

"KARDEŞ KULÜP OLACAĞIZ"

Yeni Malatyaspor As Başkanı Şahin Altunok iki kulüp arasında kardeş takımlar protokolü imzalamak için ilerleyen günlerde gerekli adımları atacaklarını ifade ederek, "Fortuna Sittard FC Başkanı kıymetli dostum Işıtan Gün ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda inşallah önümüzdeki süreçte kendisinden destek sözü aldık. Yeni Malatyaspor'umuzun hızlı bir şekilde toparlanarak, yeniden o eski şaşalı günlerine dönebilmesi adına var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu ve bunun gibi birçok görüşmeyi daha gerçekleştirerek, takımımızın içerisinde olduğu mali krizi çözmek adına gayretlerimiz devam edecek." dedi.

