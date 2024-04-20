Çorum FK - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Çorum FK - Adanaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Çorum FK sahasında Adanaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Çorum FK - Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇORUM FK - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çorum FK - Adanaspor maçı 21 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.