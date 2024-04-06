Gençlerbirliği - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Gençlerbirliği - Adanaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Gençlerbirliği ile Adanaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENÇLERBİRLİĞİ - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gençlerbirliği - Adanaspor maçı 7 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabaka TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.

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Gençlerbirliği - Adanaspor MAÇI CANLI İZLE