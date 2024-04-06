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Dadaşlar umutlandı

Giresun galibiyetiyle 40 puanla 10. sıraya çıkan Erzurumspor, Play-Off için umutlandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2024 Cumartesi 06:50
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Dadaşlar umutlandı

Trendyol 1. Lig'de başlangıçta transfer yasağı ve benzeri sorunlar yaşayan ancak sonrasında başarılı sonuçlarla yoluna devam eden Erzurumspor'da play-off sesleri yükselmeye başladı. Son olarak Giresunspor'u 2-1 yenerek 40 puanla 10. sırada yer alan Dadaşlar'ın 3 puanı da TFF tarafından silinmişti. Göztepe'ye konuk olacak Erzurum ekibinde teknik direktör Hakan Kutlu, "Bundan sonra ilk altı içinde oynayan, takımlarla maçlarımız yoğunlukta. Ama tabii ki güçlü rakipler gerçekçi de olmak gerekiyor. Sonuna kadar savaşacağız" diye konuştu.

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