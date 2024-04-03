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Çorum coştu

Trendyol 1. Lig 28. hafta maçında Çorum FK, deplasmanda Keçiörengücü’nü 2-1 yendi. Konuk ekibin gollerini 17 ve 42. dakikalarda Thomas Verheydt kaydetti. Keçiörengücü’nün tek golü Ariyibi’den geldi. Çorum FK, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Ayrıca yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Alınan bu sonucun ardından puanını 48’e çıkaran Çorum, 3. sıraya yerleşti. Keçiörengücü ise 32 puanda kaldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 06:50
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Çorum coştu

Trendyol 1. Lig 28. hafta maçında Çorum FK, deplasmanda Keçiörengücü'nü 2-1 yendi. Konuk ekibin gollerini 17 ve 42. dakikalarda Thomas Verheydt kaydetti. Keçiörengücü'nün tek golü Ariyibi'den geldi. Çorum FK, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Ayrıca yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Alınan bu sonucun ardından puanını 48'e çıkaran Çorum, 3. sıraya yerleşti. Keçiörengücü ise 32 puanda kaldı.

ŞANLIURFA'DAN SAKARYA'YA ÇELME

Sakaryaspor, Şanlıurfa'ya 2-0 yenildi. Şanlıurfaspor'un gollerini 4. dakikada Dening ve 17'de Paixao kaydetti. Tatanga bu yenilgiyle 47 puanda kalıp zirve yarışından uzaklaşırken, Şanlıurfa puanını 30'a çıkardı.

GENÇLERBİRLİĞİ'DEN BOLUSPOR'A DARBE

1. Lig'de G.Birliği, Boluspor'u deplasmanda 2-1 yendi. Başkent ekibinin gollerini 55'te Amilton, 66'da Melih kaydetti. Bolu'nun sayısını Abramovski'den geldi. Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği, üst üste üçüncü kez kazandı.

MANİSA TARZANI EVİNDE YIKILDI

Play-off potasındaki yerini sağlamlatırmak isteyen Bodrum Futbol Kulübü, Manisa deplasmanında 3 puanı tek golle aldı: 1-0. İlk yarısı golsüz biten maçın 75. dakikasında, (10 dakika önce giren) Brazao skoru belirledi.

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