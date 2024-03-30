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Şanlı Sakarya

Trendyol Birinci Lig ekibi Sakaryaspor, normal sezonun kalan bölümünde de üçüncü sıradaki yerini koruyarak play-off'ta doğrudan final oynamayı hedefliyor. Ligde sezonun ilk yarısını 32 puanla 4. sırada tamamlayan Sakaryaspor, ikinci devrede 10 maçta 15 puan topladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2024 Cumartesi 06:50
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Şanlı Sakarya

Yeşil-siyahlı ekip, ligde 27 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 47 puanla 3. sırada yer alıyor. Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, zorlu bir fikstürden geçtiklerini söyledi.

Trendyol Birinci Lig ekibi Sakaryaspor, normal sezonun kalan bölümünde de üçüncü sıradaki yerini koruyarak play-off'ta doğrudan final oynamayı hedefliyor. Ligde sezonun ilk yarısını 32 puanla 4. sırada tamamlayan Sakaryaspor, ikinci devrede 10 maçta 15 puan topladı. Yeşil-siyahlı ekip, ligde 27 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 47 puanla 3. sırada yer alıyor. Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, zorlu bir fikstürden geçtiklerini söyledi.

PLAY-OFF'TA YER ALIYORUZ

Önlerine fırsatlar çıktığını belirten Şanlı, "Daha önce de üst sıralarda olmamız gerektiğini biliyorduk fakat bazen istediğiniz sonuçları alamıyorsunuz. Bu futbolun doğasında var. Şu anda 3. sıradayız, playoff'un içindeyiz. Elbette final oynamak isteriz. 7 maç kaldı. Bu ligde rekabetin, mücadelenin üst seviyede olduğunu son maçlarda daha net gördük. Bizim de hatalarımız oldu ama şu anda istediğimiz noktadayız. Daha iyi de olabilirdik. Şu anda takımın havası yerinde. Direkt final oynamak istiyoruz. Şanlıurfa'da yenmeliyiz" dedi.

SAMBACI GÖZTEPE!

Göztepe devre arasında transfer ettiği Brezilyalılardan tam verim aldı. Kırmızı beyazlılar, Sofya'dan stoper Heliton, Atletico Paranaense'den golcü Cardosu'yu getirdi. Heliton 11 maça çıktı ve 2 gol attı. Ligde 6 maçta oynayan 22 yaşındaki forvet ise 3 gol atıp, 2 de asist yaptı.

Dış sahada eridi.

Manisa FK, bu sezon deplasman maçlarında yaşadığı kayıplarla korkulu rüya görmeye başladı. Son deplasman galibiyetini 25 Ağustos 2023'te Erzurum'da alan Manisa temsilcisi daha sonra evinden uzakta çıktığı 11 karşılaşmada 4 beraberlik, 7 yenilgi alıp 29 puan bıraktı.

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