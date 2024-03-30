Haberler TFF 1.Lig Altay'ı bekleyen tehlikeyi açıkladı! Altay’a eski başkan Taşpınar’dan uyarı

Altay'ı bekleyen tehlikeyi açıkladı! Altay’a eski başkan Taşpınar’dan uyarı

Trendyol 1. Lig’de kümede kalma şansı az olan Altay’da eski başkanlardan Ahmet Taşpınar, siyah-beyazlı kulübün şirketleşme yoluna gitmemesi halinde amatör lige kadar sürükleneceğini iddia etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2024 Cumartesi 17:04 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2024 Cumartesi 17:11
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Altay'ı bekleyen tehlikeyi açıkladı! Altay’a eski başkan Taşpınar’dan uyarı

Altay'ın son olarak gerçekleşen olağanüstü genel kurulunda kulübün borcu 664 milyon 918 bin TL olarak açıklanırken, camianın önemli isimlerinden Ahmet Taşpınar açıklamalarda bulundu. Altay'ın şirketleşmesi gerektiğini savunan Taşpınar, "Altay'ın yaşamasını istiyorsak şapkamızı önümüze koyacağız. Yoksa 2'nci Lig'den 3'üncü Lig'e oradan Bölgesel Amatör Lig'e kadar gideriz. Kaldırımda desteklemek falan da olmaz" ifadelerini kullandı. Kulübün şirketleşmesi halinde camiadan İbrahim Akman'ın 100 milyon TL'lik hisse alacağını dile getiren Eski Altay Başkanı Ahmet Taşpınar, "İbrahim Akman bunu Kulüp Başkanı Süleyman Özkaral'a söylemiş. Genel kurul yapısını değiştirmemiz lazım. Şirketleşme için tekrar acil kongre kararı alınmalı ve bir komisyon oluşturulmalı. Gücümüz varsa katılacağız, yoksa kenardan destekleyeceğiz. Günün koşulları şirketleşmeyi önümüze getirdi. Takım deplasmana gidemeyecek urumda. Hepimiz Altaylıysak şirketleşmeye destek vermemiz lazım. Ya kurtulacak ya batacak. Yoksa kesin amatöre gideriz" dedi.

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